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370 миллионов сэкономят предприниматели Приморья на электроэнергии
С 1 января 2014 года в Приморье для предприятий малого и среднего бизнеса снижен тариф на электроэнергию. Ожидается, что в течение года предприниматели смогут сэкономить 370 миллионов рублей.
О намерении снизить тариф для предпринимателей Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил в ходе ежегодного послания депутатам Законодательного Собрания края. «Мы выполнили задачу, которую я поставил перед собой и своими коллегами - снизить тарифы на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса. Было много скептиков, которые обвиняли нас в популизме. Мы провели непростую работу, и приняли это беспрецедентное решение», - отметил глава региона.
Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края, сложность заключалась в противоречии с федеральным законодательством, которым предусмотрены только две группы потребителей – население и прочие. «Малый и средний бизнес наряду с бюджетными предприятиями, крупным бизнесом и другими организациями входит в категорию «прочие». Введение нами отдельной группы потребителей рассматривалось бы как превышение должностных полномочий и неисполнение федерального законодательства», - пояснила заместитель директора департамента по тарифам Галина Костина.
На основании опроса, проведенного департаментом экономики, 96 процентов предпринимателей получают электроэнергию на низком напряжении. Исходя из этой информации, департамент по тарифам нашел два пути снижения стоимости электроэнергии. «При утверждении тарифа с 1 января 2014 года мы снизили тариф на низком напряжении на 4,2 процента. Если в прошлом году тариф составлял 4,41 рубля, сейчас – 4,22 рубля», - сообщила Галина Костина.
Кроме этого, в 2014 году на 7 процентов будет снижена фактическая стоимость электроэнергии от утвержденной за счет правил трансляции. «Тариф для потребителя складывается из трех составляющих: тариф с оптового рынка, тариф на передачу сетевым организациям, сбытовая надбавка. Тариф с оптового рынка, утверждается федеральной службой по тарифам, и мы его учитываем при фактической поставке электроэнергии гарантирующим поставщиком. В зависимости от объемов покупаемой электроэнергии происходит снижение стоимости на оптовом рынке», - пояснила заместитель директора департамента по тарифам.
По предварительной оценке, снижение тарифа на электроэнергию в течение года позволит предприниматели сэкономить 370 миллионов рублей.
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А введение т. н. "социальных норм" позволит энергетикам получить эти 370 млн. рублей с населения. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Аксиома.