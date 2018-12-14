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В Приморье приобрели передвижную химлабораторию

14 Декабря 2018, 16:43 | Приморье

Закупку стоимостью более 13,5 миллиона рублей провели в рамках краевой госпрограммы по защите населения и территорий от ЧС

Передвижная химико-радиометрическая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости приобретена в Приморье за счет средств краевого бюджета. Одна из ее функций – проведение анализов и исследований сельскохозяйственных угодий на содержание вредных веществ, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, закупку стоимостью более 13,5 миллиона рублей провели в рамках краевой госпрограммы по защите населения и территорий от ЧС.

«Лаборатория предназначена для оперативного реагирования и комплексной оценки радиационной и химической обстановки на территории Приморья. Она будет работать как в условиях повседневной деятельности, так и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах», – обозначили специалисты.

Подчеркивается, что передвижная химико-радиометрическая лаборатория станет важным звеном приморской системы РСЧС. Она способна вести мониторинг радиоактивного и химического загрязнения окружающей среды с GPS-привязкой на местности, делать обработку данных с выводом результатов в электронном и печатном виде, вести радиационную и химическую разведку в зонах ЧС, определять качественное и количественное содержание радиоактивных, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ.

«Кроме того, передвижная лаборатория будет производить оценку метеопараметров, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха. Ее возможности позволяют искать радиационно загрязненные объекты альфа-, бета-, гамма-излучения, производить экспресс-оценку проб воздуха, воды и почвы на содержание вредных веществ», – рассказали специалисты.  

Автомобиль оснащен автономной системой электропитания и жизнеобеспечения, что позволит персоналу проводить работы в полевых условиях в течении длительного времени.

Немаловажная функция передвижной лаборатории – проводить анализы и исследования сельскохозяйственных угодий на содержание вредных веществ. Ранее проверки соблюдения законодательства иностранными сельхозпроизводителями в Ханкайском, Октябрьском районах и Уссурийске инициировал врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, во время встречи в Михайловском районе в октябре местные сельхозпроизводители обратились к Олегу Кожемяко с просьбой проверить аграрные компании, где используется труд иностранцев, на соблюдение законодательства в области сохранения плодородия земель, загрязнения окружающей среды и качества выпускаемой продукции. В результате проверок сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в четырех компаниях, где работали иностранцы.

Фото – ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: безопасность  ЧС  экология 



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