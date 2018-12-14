Ремонт дорог в 2018 году проведен во всех муниципалитетах Приморья

В Приморском крае завершается сезон дорожного ремонта. В течение года работы прошли на территории всех городов и районов региона.



Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, в рамках содержания дорог на трассе Артем–Находка отремонтировано 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сотрудники Примавтодора выполнили норматив на 268%.



Ямочный ремонт проведен на дорогах Шкотово–Партизанск и Раздольное–Хасан. Кроме того, специалисты отремонтировали автомобильные дороги Веденка–Соловьевка, Сухановка–Андреевка и Хабаровск–Владивосток–Светлогорье. На 36-м километре дороги Артем–Находка–порт Восточный в Шкотово расширено дорожное полотно, что привело к снижению пробок на этом участке, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



В рамках аварийно-восстановительных работ в Лазовском районе выполнен ремонт аварийного участка дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где на 91-м километре образовался размыв дорожного полотна. Продолжается ремонт размыва дороги в Преображение.



В рамках устранения колейности в этом году был проведен ремонт подъезда к бухтам Муравьиная и Лазурная, к аэропорту Владивостока, в районе поселка Ольга, на дорогах Спасск–Варфоломеевка, Уссурийск–Пограничный–Госграница и других общей длиной 10 километров.



На 18,5 километрах дорог Шкотово–Партизанск, Осиновка–Рудная Пристань и других был нанесен поверхностный слой износа, который продлевает срок службы дорожного полотна.



Отметим, что большое внимание было уделено ремонту муниципальных дорог. В 2018 году в краевом бюджете было заложено около 700 миллионов рублей на субсидии муниципалитетам. К ремонту по «муниципальной программе» активно привлекали АО «Примавтодор», обладающий сетью филиалов по всему краю. Так, работы были выполнены в Арсеньевском, Владивостокском, Лазовском, Партизанском городских округах, Михайловском муниципальном районе и других населенных пунктах края.



Продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог к ТОР «Михайловский», восстановительные работы на автомобильных дорогах и искусственных дорожных сооружениях, разрушенных в результате прохождения ливневых дождей над территорией Приморского края в 2016-2017 годах.



В настоящее время проводятся торги по ремонту 74 километров автомобильных дорог на сумму 665,4 миллиона рублей с выполнением работ в 2019 году. Планируется увеличение суммы денежных средств на ремонт дорог в бюджете будущего года.



Напомним, по поручению врио Губернатора Олега Кожемяко ремонтные работы в крае продолжались до наступления минусовых температур. Особое внимание было уделено дорогам в Михайловском районе, где отремонтирован участок Абрамовка–Павловка, дорога в селе Первомайское, завершается ремонт участка Михайловка–Дальнее. Также в Арсеньеве был заасфальтирован подъезд к горнолыжной базе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.