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В выборы в Приморье вмешались из-за рубежа
Instagram без объяснений заблокировал аккаунт главы региона Олега Кожемяко
Политика социальной сети Instagram неожиданно изменилась за несколько дней до повторных выборов губернатора Приморья. Страница, принадлежащая врио губернатора края Олегу КОЖЕМЯКО, была заблокирована, а страницы, специализирующиеся на критике главы региона на этой неделе, напротив, были разблокированы.
Страницу Кожемяко в Instagram, которую он ведет уже много лет, неожиданно заблокировали в ночь на 14 декабря. По некоторым данным, блокировка произошла после того, как на аккаунт практически одновременно пожаловались более 1000 пользователей. Кроме того, приморские пользователи соцсети отметили: за несколько часов до этого аналогичные события произошли с аккаунтами людей, которые ранее участвовали в флешмобе «Кожемяко челендж», выполняя спортивные упражнения в поддержку нового руководителя Приморья.
Не исключено, что блокировка аккаунта Олега Кожемяко накануне выборов губернатора края – хорошо спланированная провокация. Ведь раньше подобных ситуаций не возникало. В «инсте» Кожемяко не первый год, наполнением страницы он занимается лично. Врио губернатора регулярно делает посты, делится новостями в «сторис» и отвечает на вопросы жителей. По странному совпадению, на днях возобновил свою работу один из заблокированных в октябре Instagram-пабликов Приморья, значительная часть постов в котором посвящена жесткой критике проектов Олега Кожемяко и негативу о работе органов власти края.
Напомним, что с 2012 года Instagram принадлежит американской компании Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии. По данным опроса, проведенного в декабре 2017 г. ВЦИОМ, 14 % российских интернет-пользователей пользуются аккаунтом в Instagram каждый или почти каждый день.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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