Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья
Крупные китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management, расположенные в провинции Чжэцзян, намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество с Приморским краем. Особый интерес для иностранцев представляют контейнерные поставки зерна. Перспективы развития взаимодействия обсудил с партнерами директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
В мероприятии также приняли участие представители Министерства по развитию Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока, ПАО «Дальневосточное морское пароходство».
Глава департамента подчеркнул, что сфера сельского хозяйства в регионе развивается активно, в том числе за счет увеличения доли производства зерновых культур. По его словам, приморская продукция ценится за высокое качество и экологичность, причем не только в Китае, но и в других странах.
«Поэтому перспективы развития импортно-экспортного бизнеса в этой отрасли очень высоки, однако есть и сдерживающие факторы. Например, в портах Приморья нет специализированных зерновых терминалов. Мы приглашаем и российские, и иностранные компании принять участие в создании такой инфраструктуры и готовы оказать всяческое содействие партнерам в реализации подобных проектов», – отметил Алексей Старичков.
Среди заинтересантов подобного сотрудничества – китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management, расположенные на северо-востоке страны. По словам заместителя генерального директора New Hope Liuhe Лэн Сюцюаня, сегодня эти две компании импортируют из Приморья сою и пшеницу. Примерный объем товарооборота составляет 5 тысяч тонн ежемесячно. В планах партнеров – увеличить его до 50 тысяч в месяц.
В данный момент компании уже сотрудничают с крупнейшими транспортными предприятиями края – FESCO и Владивостокским морским торговым портом, налажены связи и с сельхозпроизводителями, однако для того, чтобы наращивать объемы поставок, необходима соответствующая инфраструктура.
«На данном этапе мы хотим найти партнеров, которые предоставляли бы нам услуги по транспортировке, обработке, хранению и перевалке зерна. А в будущем, при выходе на плановый объем, мы бы могли построить здесь терминал», – сказал Лэн Сюцюань.
Отмечено, что в качестве площадки под размещение подобного объекта рассматривается не только Владивосток, но и любая другая территория, расположенная неподалеку от порта и железнодорожной ветки. По мнению Алексея Старичкова, наиболее подходящее место – Надеждинский район, где в настоящее время завершается строительство территории опережающего развития. Однако детали реализации проекта будут еще тщательно прорабатываться.
Глава ведомства предложил партнерам предоставить всю необходимую информацию о требованиях к строительству терминала, чтобы Администрация Приморья вместе с институтами развития края и Министерством по развитию Дальнего Востока могли предложить различные варианты осуществления проекта.
Подчеркнуто, что стороны готовы приложить все усилия, чтобы создать благоприятные условия для более эффективного сотрудничества в сфере сельскохозяйственного товарообмена.
New Hope Liuhe – одна из ведущих зерновых компаний в Китае. Головной офис находится в Пекине. В состав компании входят около 500 заводов, 200 из которых занимаются непосредственно переработкой зерновых. В 2017 году объем импорта зерна составил 17 миллионов тонн.
Ningbo Flow Supply Chain Management расположена в городе Нинбо северо-восточной провинции Чжэцзян. Годовой товарооборот компании составляет около 100 миллионов тонн продукции в год. Сотрудничает с Россией более восьми лет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Новые правила игры на лизинговом поле
- Франшиза косит наши ряды
- Самоходную баржу проекта "Славянка" спустили на воду в Приморье
- Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
Новости раздела
- Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья
- Приморье удивит гостей Экспоцентра на Днях Дальнего Востока в Москве
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Новые правила игры на лизинговом поле
- Большие данные для малого бизнеса
- Франшиза косит наши ряды
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Во Владивостоке откроют "Экспресс-биржу труда"
- Предприятия рыбной отрасли Приморья покоряют рынки Азии
- "Терминал Астафьева": Соглашение о социальном партнерстве с жителями микрорайона в действии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора