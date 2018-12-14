Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья

Крупные китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management, расположенные в провинции Чжэцзян, намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество с Приморским краем. Особый интерес для иностранцев представляют контейнерные поставки зерна. Перспективы развития взаимодействия обсудил с партнерами директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

В мероприятии также приняли участие представители Министерства по развитию Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока, ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Глава департамента подчеркнул, что сфера сельского хозяйства в регионе развивается активно, в том числе за счет увеличения доли производства зерновых культур. По его словам, приморская продукция ценится за высокое качество и экологичность, причем не только в Китае, но и в других странах.

«Поэтому перспективы развития импортно-экспортного бизнеса в этой отрасли очень высоки, однако есть и сдерживающие факторы. Например, в портах Приморья нет специализированных зерновых терминалов. Мы приглашаем и российские, и иностранные компании принять участие в создании такой инфраструктуры и готовы оказать всяческое содействие партнерам в реализации подобных проектов», – отметил Алексей Старичков.

Среди заинтересантов подобного сотрудничества – китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management, расположенные на северо-востоке страны. По словам заместителя генерального директора New Hope Liuhe Лэн Сюцюаня, сегодня эти две компании импортируют из Приморья сою и пшеницу. Примерный объем товарооборота составляет 5 тысяч тонн ежемесячно. В планах партнеров – увеличить его до 50 тысяч в месяц.

В данный момент компании уже сотрудничают с крупнейшими транспортными предприятиями края – FESCO и Владивостокским морским торговым портом, налажены связи и с сельхозпроизводителями, однако для того, чтобы наращивать объемы поставок, необходима соответствующая инфраструктура.

«На данном этапе мы хотим найти партнеров, которые предоставляли бы нам услуги по транспортировке, обработке, хранению и перевалке зерна. А в будущем, при выходе на плановый объем, мы бы могли построить здесь терминал», – сказал Лэн Сюцюань.

Отмечено, что в качестве площадки под размещение подобного объекта рассматривается не только Владивосток, но и любая другая территория, расположенная неподалеку от порта и железнодорожной ветки. По мнению Алексея Старичкова, наиболее подходящее место – Надеждинский район, где в настоящее время завершается строительство территории опережающего развития. Однако детали реализации проекта будут еще тщательно прорабатываться.

Глава ведомства предложил партнерам предоставить всю необходимую информацию о требованиях к строительству терминала, чтобы Администрация Приморья вместе с институтами развития края и Министерством по развитию Дальнего Востока могли предложить различные варианты осуществления проекта.

Подчеркнуто, что стороны готовы приложить все усилия, чтобы создать благоприятные условия для более эффективного сотрудничества в сфере сельскохозяйственного товарообмена.

New Hope Liuhe – одна из ведущих зерновых компаний в Китае. Головной офис находится в Пекине. В состав компании входят около 500 заводов, 200 из которых занимаются непосредственно переработкой зерновых. В 2017 году объем импорта зерна составил 17 миллионов тонн.

Ningbo Flow Supply Chain Management расположена в городе Нинбо северо-восточной провинции Чжэцзян. Годовой товарооборот компании составляет около 100 миллионов тонн продукции в год. Сотрудничает с Россией более восьми лет.