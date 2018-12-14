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Приморье удивит гостей Экспоцентра на Днях Дальнего Востока в Москве

14 Декабря 2018, 08:40 | Приморье

Несколько «сюрпризов» приготовил для посетителей выставки Приморский край

Вторая часть федерального проекта «Дни Дальнего Востока в Москве» – выставка в Экспоцентре начала свою работу в четверг, 13 декабря. На протяжении трех дней для жителей и гостей столицы 11 дальневосточных регионов представят свои туристские, экономические и культурные возможности. Несколько «сюрпризов» приготовил для посетителей выставки и Приморский край, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как отметил директор департамента туризма региона Константин Шестаков, в этом году помимо основной части, организаторы также подготовили для гостей интерактивную программу: в павильоне Экспоцентра посетителей будут приветствовать приморец-моряк в форме, а также спортсмены-серферы с SUP-доской.

«SUP декорирован символикой Владивостока – на лицевой стороне размещена карта полуострова Муравьева-Амурского, островов архипелага Императрицы Евгении со схемами прогулочных маршрутов вдоль побережья и по островам, а также фотографии красивых мест приморского побережья, обратную сторону украшает изображение сапсерферов в море», – рассказал глава департамента.

По его словам, основная задача ребят – привлечь внимание к региону и повысить посещаемость приморского стенда. В течение дня они будут рассказывать гостям фестиваля о Приморье, его достопримечательностях, культуре прогулок на SUP-досках в прибрежной акватории Владивостока и всего края и приглашать участников фестиваля посетить приморский стенд. Также все желающие смогут сфотографироваться с аниматорами.

Отметим, фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» открылся в Экспоцентре в четверг, в 9.30 по московскому времени. В этом году павильон Приморского края состоит из трех основных объектов: пятиметрового маяка – копии Токаревского маяка, расположенного на одноименном мысе во Владивостоке (здесь сотрудники Туристско-информационного центра и турфирм края расскажут гостям о самых известных достопримечательностях и ярких событиях, проходящих в регионе), фотозоны с «Золотым мостом» (3D-эффект позволит жителям и гостям Москвы представить, будто они действительно находятся в самом центре Владивостока, и даже частично увидеть панораму города) и деловой зоны.

Дни работы фестиваля – с 13 по 15 декабря.

Напомним, «Дни Дальнего Востока» – это федеральный проект, основная цель которого – рассказать жителям центральных регионов страны о возможностях и перспективах развития самого удаленного федерального округа нашего государства. Впервые событие было организовано в столице России в прошлом году. Тогда выставку и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч человек, павильоны Приморья – не менее 13 тысяч гостей.

В этом году в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» уже состоялась Дальневосточная ярмарка. Она прошла на Тверской площади с 6 по 9 декабря. Помимо Приморья, в фестивале принимают участие еще 10 дальневосточных субъектов: Камчатка, Сахалин, Хабаровский край, Магадан, Республика Саха (Якутия), Амурская и Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ, а также Республика Бурятия и Забайкальский край.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Дни Дальнего Востока  приморье 



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