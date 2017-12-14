Житель Москвы намерен обеспечить страну деликатесом, выращенном в Приморье

На «дальневосточных гектарах» в Приморье высадят плантацию деликатеса

О планах по освоению «дальневосточного гектара» рассказал житель Москвы Никита Коврижин. Он планирует организовать на своих «гектарах» плантацию спаржи. Для этого они с семьей взяли три гектара в селе Ариадное Дальнереченского района Приморского края.

"Идея по выращиванию спаржи пришла во время поездки по США. Там буквально в каждом супермаркете можно купить спаржу и стоит она недорого, тогда как у нас это растение – деликатес. Я изучил вопрос и попробовал ее выращивать. Оказалось, что спаржа отлично растет в климатических условиях Приморья. Место было выбрать несложно. Мои родители живут в Дальнереченске – эти места я отлично знаю. «Гектары» мы оформили на семью близ села Ариадное, на месте поля бывшего колхоза. Там плодородная почва и идеальные условия для выращивания спаржи. Территорию мы уже подготовили – в этом году провели распашку, а весной следующего года планируется уже высадить плантацию", - Никита Коврижин, получатель «дальневосточного гектара».

По словам Никиты Коврижина, выращивание данной культуры на «дальневосточном гектаре» - перспективный проект, так как отечественный рынок до сих пор занят очень дорогим экспортным товаром, а на Дальнем Востоке отличная экология и бесплатная земля.

«Примерный объем инвестиций составляет 1,2 – 1,5 млн рублей, а срок окупаемости – до семи лет. В рамках проекта планируется закупка сельскохозяйственной техники, кроме того, на период сбора урожая с мая по октябрь будут создаваться сезонные рабочие места. Я планирую поставлять свежую продукцию в московские магазины экопродуктов - этот проект рентабелен даже с учетом транспортировки в Москву», - подчеркнул Коврижин.

Как неоднократно говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством.

«Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», - подчеркнул глава Министерства.

Программа «Дальневосточный гектар» представлена в рамках выставки «Дни Дальнего Востока», которая состоится в Москве с 14 по 16 декабря включительно. Прямо на мероприятии москвичи и гости столицы смогут выбрать себе «гектары» и узнать о действующих мерах господдержки, а также пообщаться с получателями земельных участков, реализовавшими на практике свои бизнес-идеи. Кроме того, в рамках выставки будет проведен мастер-класс на тему «Как любому гражданину России заработать деньги на «дальневосточном гектаре».