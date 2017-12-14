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На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры

14 Декабря 2017, 09:05 | Приморье

Перед Новым годом спекулянты взвинтили цены на дальневосточном рынке до безумных цифр, хотя за рубеж деликатес идет по стабильным ценам

Глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья ШЕСТАКОВ пообещал, что после празднования Нового года цены на красную икру в России, взлетевшие благодаря спекулянтам, начнут снижаться. Однако участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что для снижения цен нет особых предпосылок, так как большая часть икры уже ушла за границу.

«Высокая цена, конечно, - это пока спекулятивный настрой, это перенастройка уже сложившихся торговых связей между рыбопромышленниками и компаниями-переработчиками. Я думаю, что в ближайшее время цена должна стабилизироваться, а после Нового года пойдет снижение», - заявил г-н Шестаков.

Глава Росрыболовства считает, что в целом промысел лососей на Дальнем Востоке прошел успешно. «Если говорить о Дальнем Востоке, то мы добыли 350 тысяч тонн, это на самом деле на среднем уровне за последние 7-8 лет», - сказал он. В ряде регионов, в частности на Сахалине и в Хабаровском крае, показатели по промыслу оказались ниже значений прошлого года, признал Шестаков, но провалом, по его словам, это назвать нельзя, и на ценах сказываются другие факторы.

Цены на красную икру могут снизиться, но на икру с истекающим сроком хранения, - предупреждает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр САВЕЛЬЕВ. По его словам, в настоящее время рынок красной икры затоварен. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), в этом году в России добыто около 18 тыс. тонн красной икры. Нераспроданные остатки с прошлогодней путины составляют порядка 5 тыс. тонн. С Аляски на российский рынок поступило 3 тыс. тонн.

Ранее Госдума поручила своему комитету по аграрным вопросам запросить в правительстве информацию об объемах поставленных рыбопродуктов, рыбы и икры на внутренний рынок и на экспорт в этом году, а также о планируемых мерах по удержанию цен на уровне прошлого года.

В документе отмечается, что на оптовом рынке цены на лососевую икру выросли в среднем на 40- 50% по сравнению с прошлым годом». «Участники рынка предупреждают, что цены на красную икру в рознице могут резко вырасти к Новому году», - бьют тревогу депутаты. По их словам, эксперты объясняют подорожание низким уловом и возросшим спросом на красную икру в Японии и странах восточноазиатского региона. В итоге это привело к снижению объемов икры на внутреннем рынке.

«Икра, рыба, морепродукты с Дальнего Востока реализуются на прилавках по таким высоким ценам, которые недоступны уже даже для населения Дальнего Востока, в то время как экспорт, удовлетворяющий спрос жителей Японии и стран восточноазиатского региона, неуклонно растет», - отмечают депутаты.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рыбная отрасль  росрыболовство  икра  рынок 



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Комментарии

  • Sergeus201010:09, 14.12.2017#

    в СССР такого не было :)) Прикольно получается, в России всегда внутренний рынок был маленьким поскольку платежеспособность россиян не позволяла 95% жить "в достатке". Но это компенсировалось возможностью самому добывать ресурсы, валить лес, ловить рыбу без лицензий, собирать дикоросы. А сейчас в городе коллекторы, в лесу уже давно не добрые лесники. . . Местных производителей интересует прибыль, а она в Японии. . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:40, 14.12.2017#

    ГЕНОЦИД населения РФ - НА ЛИЦО!

  • Люблю путина11:56, 14.12.2017#

    Нужно просто потерпеть еще 6 лет и путин всё сделает, он просто не успел за 17 лет наладить жизнь народа, а вот после 24 года все заживем, кто останется жив.

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