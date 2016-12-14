В Приморье аукционы по продаже рыбоводных участков начались со скандала

В Приморском крае в ТИНРО-Центре стартовали аукционы по продаже рыбоводных участков в прибрежной акватории края, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Однако организатор торгов - Приморское терруправление Росрыболовства - и компании-участницы, занимающиеся марикультурной деятельностью, столкнулись с тем, что проведение аукционов может затянуться на несколько месяцев, а это приведет к фактическом срыву торгов.

Крупнейшая марикультурная компания в России ООО "Нереида" в первый день торгов так и не смогла приобрести рыбоводный участок в Хасанском районе, на который она заявилась. Участок нарезан так, что он находится внутри участков, которые уже есть у компании и на которых она выращивает гребешок и трепанг. Как рассказал деловой газете "Золотой Рог" гендиректор предприятия "Нереида" Валентин БОГУСЛОВСКИЙ, их предприятию как воздух нужен этот участок, чтобы остановить заход браконьерских плавсредств с "воды", которая сегодня выставлена на аукцион.

Однако целый день аукционных торгов не выявил победителя. ООО "Лотос", которое ранее не занималось марикультурным бизнесом, но все же допущенное до торгов, отказалось увеличить шаг аукциона выше 15 тысяч рублей. В итоге «Нереида» и другие участники вынуждены были торговаться 15-тысячными шагами. Это привело к тому, что торги были остановлены аукционистом на отметке 2600 шагов и сумме чуть больше трех миллионов. В компаниях-участницах отмечают, что при такой динамике продажа только одного лота может затянуться на несколько месяцев и дойти до цены в 20-50 миллионов. Но при этом победитель может в дальнейшем отказаться от приобретения участка, в этом случае он теряет всего 45 тысяч задатка.

Эксперты считают, что аукцион пойдет именно по такой схеме. Учитывая, что на торги будет выставлено 29 участков, можно предположить, что планам Минвостокразвития и Росрыболовства по развитию аквакультуры будет нанесен серьезный удар. По сути, идет речь о подготовленном и организованном срыве государственного курса на развитие одной их приоритетных отраслей. "Приморское территориальное управление провело огромную работу по подготовки аукциона. Впервые были определены и согласованы границы рыбоводных участков. В этой работе приняли участие представители власти, науки, бизнеса и общественности. Была определена самая прозрачная форма торгов, и бизнес ждал начала аукционов", - рассказывают участники торгов.

"Пока мы не совсем понимаем, что нам делать дальше в этой ситуации, - заявил "ЗР" руководитель Приморского территориального управления Александр ГРОМОВ. - Мы консультируемся с центральным аппаратом Росрыболовства, но пока выхода не видим, так как нарушения законодательства не происходит. Все проходит согласно постановлению правительства. Завтра мы продолжим аукционы".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.