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МНЕНИЕ. Константин ШТЫМ, руководитель направления энергосервиса ЦМКТ: В малой энергетике Приморья есть движение

14 Декабря 2011, 15:01 | Приморье

Константин ШТЫМ, кандидат наук, руководитель направления энергосервиса ЦМКТ, рассказывает о перспективах в области энергоэффективности предприятий Приморского края:

– Большая часть краевых котельных в Приморье находится под управлением КГУП «Примтеплоэнерго». Предприятие оправдало свое создание в годы, когда Приморский край гремел на всю страну отключениями от тепла и электроэнергии, а сейчас возглавило реализацию программы энергосбережения в малой энергетике.

Лет 20-25 назад малые котельные в крае переводились с угля на жидкое топливо. С ростом цен на мазут встала задача за небольшие капитальные вложения вернуть их на уголь, причем свой дальневосточный, что позволит сэкономить и на транспортировке, которая бывает дороже добычи угля. Учитывая, что приморские угли преимущественно низкокалорийные, высокозольные, Центр «Модернизации котельной техники» (ЦМКТ) рекомендовал «Примтеплоэнерго» к внедрению способ сжигания таких углей с использованием низкотемпературного кипящего слоя. Уголь сжигается в нижней части котла по принципу кипящего слоя и определенной схемы подачи воздуха, а дальше топка воспринимает только тепло газов. Такая технология сжигания ведет также к снижению вредных выбросов, а котлы легко реконструируются и имеют высокий КПД.

Повышение мощности котлов позволяет решать и такую задачу, как консервация или ликвидация небольших котельных. Это еще один пример применения общепризнанной мировой практики, когда объекты энергетики укрупняются и по возможности выносятся из населенного пункта. В итоге получаем снижение тарифа, как за счет перехода котельных на более дешевый вид топлива, так и за счет сокращения дополнительных издержек. Первым объектом этой программы стала котельная в поселке Ярославский, теперь весь поселок отапливается одной котельной вместо двух. Второй проект готовится для города Находки, третий – для поселка Тавричанка, где попутно планируется закрыть две котельные из трех.

Наши специалисты рекомендуют технологию газификации угля, которая подразумевает его нагрев в определенном устройстве и получение газа, который затем подается в котлы. Для этой технологии подходят любые сорта угля, в том числе низкокалорийные. В настоящее время она широко используется в соседнем Китае. Технология газификации углей хороша еще и тем, что мощность котельной можно наращивать постепенно, по мере появления средств и подключения новых потребителей, что актуально в условиях недостатка финансирования.

Во Владивостоке по предложению ЦМКТ сразу семь котельных переводятся с мазута на сжигание сжиженного газа пропан-бутана. Здесь экономия получается как за счет полной автоматизации, так и за счет снижения расхода топлива.

Есть у Центра предложения и для большой энергетики, одобренные Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК). Касаются они перевода ТЭЦ-1, котельных «Северная» и «Вторая речка» Владивостока на газ. Здесь будут применяться предвключенные камеры сгорания, в которых топливо практически полностью сгорает до поступления в топку, а котел воспринимает уже тепло продуктов сгорания. Этой технологии уже 40 лет, но в нашей стране она не применялась из-за того, что камеры быстро сгорали. В ЦМКТ научились использовать их очень долго, в Якутске и на севере Сахалина они работают на газе уже более 10 лет. На выше перечисленных владивостокских теплоисточниках идет наладка таких камер сгорания. При этом объем реконструкции котла незначителен, без отключения и изменения нагрузки. По приближенным оценкам, эффективность работы таких энергоисточников при переходе с мазута на газ повышается на 8-10%».

«Дальневосточный капитал» .

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