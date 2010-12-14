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Крупный бизнес в Приморье неохотно перенимает опыт

14 Декабря 2010, 11:04 | Приморье

Компании Приморского края пренебрегают формированием продуктивного менеджмента. В такой ситуации бизнес теряет не только часть своего дохода, но и в целом тормозит развитие региона. К такому выводу пришли эксперты Дальневосточного представительства международной консалтинговой компании Pucelik Consulting Group.

В течение 2 месяцев специалисты компании изучали бизнес-сферу Приморского края. На сегодняшний день, несмотря на необходимость повышать свою конкурентоспособность, в компаниях региона полагаются на свой управленческий опыт, который не всегда оптимизирует издержки, риски и затрачиваемые силы руководителя организации или топ-менеджмента.

В частности, компании очень неохотно пользуются услугами корпоративных консалтинговых проектов - это комплексные программы, охватывающие работу сотрудников организации, при которых совершенствуются бизнес-процедуры, бизнес-коммуникации и улучшается структура мотивов сотрудников.

«Для компаний западной части России корпоративные консалтинговые проекты - это обычная практика. Там уже сформировался конкурентный рынок, и без эффективной структуры управления очень сложно держаться на плаву. Во Владивостоке медленно, шаг за шагом к этому приходят. Сейчас руководители компаний совершенствуют свои управленческие навыки на открытых бизнес-тренингах. Но, чтобы действительно трансформировать компанию, сделать ее не только результативной, но и эффективной, без совершенствования системы корпоративного управления не обойтись», - рассказывает Андрей КРАВЧУК, генеральный директор официального представительства Pucelik Consulting Group на Дальнем Востоке.

Специалисты «PCG» отметили тенденцию, что многие западные консалтинговые компании или бизнес-консультанты обучают системе управления, подразумевая, что собственники бизнеса, руководители организаций и топ-менеджеры в России уже имеют базу основных управленческих навыков: умение руководителя пользоваться своей властью, быть лидером, знание принципов мотивации сотрудников. Не учитывая этого, не получается эффективного бизнес-обучения. Поэтому у российского бизнес-сообщества сформировалось мнение, что многие западные специалисты дают не адаптированные под российские реалии технологии.

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