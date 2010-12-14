В Приморье снизилась задолженность по заработной плате

По данным на 1 декабря, в Приморье значительно сократилась задолженность по заработной плате. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 15,5%, это 6,5 млн рублей.

Как сообщили в управлении по труду Приморского края, с 7 до 5 уменьшилось число организаций, имеющих задолженность перед своими работниками. Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 3 682 человека (снижение к предыдущему месяцу на 5,2 %).

Задолженность отсутствует в 29 муниципальных образованиях края. Нет задолженности по оплате труда перед работниками из краевого и местных бюджетов.

Снижение задолженности перед работниками - итог планомерной работы администрации края в сфере соблюдения трудовых прав граждан. В Приморье создана Межведомственная комиссия по налоговой политике Приморского края, участники которой эффективно занимаются решением вопросов своевременности выплаты зарплат на предприятиях и в организациях. В городах и районах Приморья работают Межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований.

Вопросы выплаты заработной платы решаются при взаимодействии с прокуратурой Приморского края, управлением федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю, государственной инспекцией труда в Приморском крае и Федерацией профсоюзов Приморского края.