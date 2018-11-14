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Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2018. Дальний Восток"

14 Ноября 2018, 15:46 | Приморье

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт регистрации участников 17 регионального конкурса «Торговая марка года-2018». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.

Проект действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс «Торговая марка года» имеет следующие региональные уровни: Торговая марка города, Торговая марка края, Торговая марка Дальнего Востока. В рамках каждого географического сегмента идет выбор победителей в каждой обозначенной проектом категории товаров и услуг по каждой номинации конкурса. Ежегодно приморские бренды, являясь нашей гордостью, подтверждают свой статус на всех региональных уровнях проекта. 

Номинации конкурса:

  1. Сила бренда
  2. Лучшее профессиональное решение торговой марки
  3. Популярность торговой марки «Народная марка»
  4. Региональный бренд
  5. Популярный бренд
  6. Инновационный бренд
  7. Социально-ответственный бренд
  8. Детский бренд
  9. Зеленая марка
  10. Живой продукт
  11. Экологичная марка
  12. Активное продвижение здорового образа жизни

 

Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru, где проходит голосование. Конкурс традиционно поддерживают наиболее рейтинговые СМИ Дальнего Востока.

 

Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс"

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса»

 

Информационные партнеры:

  • телеканал «8 канал»
  • «Приморская газета»
  • информационное агентство «Приморье.24»
  • бизнес-портал «I-PRIM.RU»
  • информационное агентство «VladNews»
  • интернет-издание ZRPRESS.RU
  • Туристско-информационный центр Приморского края
  • ФортРОС- международный информационно-торговый портал
  • журнал «Автомир»
  • «Журнал №1»
  • газета «Владивосток»
  • радио "ВиБиСи»
  • радио «Лемма»

единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока "Маркет-Радио"

Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».

Подведение итогов и церемония награждения состоятся в апреле 2019 года.

Приглашаем владельцев торговых марок и их представителей к участию в конкурсе!

                                               

Приморская ТПП: т/ф.:(423) 2-26-96-30

Оператор конкурса: МЦ Реклисс, т.: (423) 2-99-20-11, e-mail: tppalata@yandex.ru

Деловое интернет-издание ZRPRESS.RU - информационный партнер конкурса «Торговая марка года-2018. Дальний Восток»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: конкурс  торговая марка года 



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