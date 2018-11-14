Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2018. Дальний Восток"
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт регистрации участников 17 регионального конкурса «Торговая марка года-2018». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
Проект действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс «Торговая марка года» имеет следующие региональные уровни: Торговая марка города, Торговая марка края, Торговая марка Дальнего Востока. В рамках каждого географического сегмента идет выбор победителей в каждой обозначенной проектом категории товаров и услуг по каждой номинации конкурса. Ежегодно приморские бренды, являясь нашей гордостью, подтверждают свой статус на всех региональных уровнях проекта.
Номинации конкурса:
- Сила бренда
- Лучшее профессиональное решение торговой марки
- Популярность торговой марки «Народная марка»
- Региональный бренд
- Популярный бренд
- Инновационный бренд
- Социально-ответственный бренд
- Детский бренд
- Зеленая марка
- Живой продукт
- Экологичная марка
- Активное продвижение здорового образа жизни
Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru, где проходит голосование. Конкурс традиционно поддерживают наиболее рейтинговые СМИ Дальнего Востока.
Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс"
Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта
Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса»
Информационные партнеры:
- телеканал «8 канал»
- «Приморская газета»
- информационное агентство «Приморье.24»
- бизнес-портал «I-PRIM.RU»
- информационное агентство «VladNews»
- интернет-издание ZRPRESS.RU
- Туристско-информационный центр Приморского края
- ФортРОС- международный информационно-торговый портал
- журнал «Автомир»
- «Журнал №1»
- газета «Владивосток»
- радио "ВиБиСи»
- радио «Лемма»
единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока "Маркет-Радио"
Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».
Подведение итогов и церемония награждения состоятся в апреле 2019 года.
Приглашаем владельцев торговых марок и их представителей к участию в конкурсе!
Приморская ТПП: т/ф.:(423) 2-26-96-30
Оператор конкурса: МЦ Реклисс, т.: (423) 2-99-20-11, e-mail: tppalata@yandex.ru
Деловое интернет-издание ZRPRESS.RU - информационный партнер конкурса «Торговая марка года-2018. Дальний Восток»
Новости тематики
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2018. Дальний Восток"
- "Терминал Астафьева" принял участие в церемонии закладки Владимиром Путиным первого камня в основание культурного центра в Сингапуре
- Во Владивосток доставили десять новых праздничных елок
- В столице Приморья на реконструкцию Народного дома потратят 246 млн рублей
- Новогодние подарки для детей Приморья сначала продегустируют общественники
- В Приморье созданы десерты, укрепляющие иммунитет и замедляющие старение
- World Class - масштабная перезагрузка
- Четыре бочки фирменного Pulsarа от "Востокнефтепродукта" разыграли на "Примринге"
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
Новости раздела
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2018. Дальний Восток"
- Долги скрылись в Гонконге
- "Терминал Астафьева" принял участие в церемонии закладки Владимиром Путиным первого камня в основание культурного центра в Сингапуре
- "Ростелеком" представил во Владивостоке систему "Умный дом"
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Владивосток заполонили алкомаркеты
- Во Владивостоке из Пушкинской сделают конфетку
- Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход
- Приморцы вновь будут парить над водой
- Продается рейдовый катер
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны