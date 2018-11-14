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"Терминал Астафьева" принял участие в церемонии закладки Владимиром Путиным первого камня в основание культурного центра в Сингапуре
Первый камень в основание центра заложил в Сингапуре Президент РФ Владимир Путин. Делегацию «Терминала Астафьева» представлял генеральный директор компании Руслан Кондратов
«Терминал Астафьева» с 2018 года реализует благотворительную программу поддержки духовной миссии Русской Православной Церкви в Сингапуре и на Филиппинах. Одна из целей духовной миссии – создание православных культурных центров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Первый камень в основание такого центра заложил в Сингапуре Президент РФ Владимир Путин. На церемонии закладки камня присутствовала президент Сингапура Халима Якоб, члены Правительства РФ и Сингапура. Делегацию «Терминала Астафьева» представлял генеральный директор компании Руслан Кондратов.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «возведение Российского культурного центра в Сингапуре — это импульс развития гуманитарных связей между двумя государствами». На территории культурного центра будет возведен православный храм. Сейчас приход Успения Божьей Матери находится в небольшом городском здании.
Под культурный центр выделено 33 тысяч квадратных метров земли, планируется построить помещение площадью 4,6 тысячи квадратных метров, пятая часть будет отведена под духовные цели. Такие центры работают в Париже, Вашингтоне, Вифлееме, Кабуле и других городах мира.
Благотворительная поддержка «Терминалом Астафьева» миссии в Сингапуре и на Филиппинах будет направлена на создание 5 православных приходов, организацией миссионерской деятельности, кормлением местного населения, организацией благотворительных православных организаций.
ОАО «Терминал Астафьева» в г. Находка реализует пилотный проект строительства закрытого комплекса по перевалке угля в партнерстве с компаниями Marubeni (Япония) и Schade (Германия). В ходе реализации проекта будут использованы передовые технологические решения, разработанные мировыми лидерами в перевалке сыпучих грузов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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