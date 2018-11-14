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"Ростелеком" представил во Владивостоке систему "Умный дом"
В линейку продуктов «Умный дом» входит услуга «Видеонаблюдение». Данной услугой в Приморье пользуется уже более полутора тысяч семей.
«Умный дом» – это решение, которое включает в себя контроллер и различные датчики, которые реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменение температуры и влажности. При срабатывании датчиков система моментально отправляет уведомление пользователю на смартфон или по e-mail.
Ситуацию в доме можно контролировать в режиме реального времени с помощью приложения «Умный дом. Ростелеком», которое устанавливается на смартфон, планшет или на компьютер. В приложении настраиваются сценарии работы различных датчиков, а также подключаются дополнительные устройства. В систему «Умный дом» встраивается до 300 приборов, поддерживающих протокол беспроводной связи Z-Wave.
«Цифровые решения «Ростелекома» нацелены, в первую очередь, на создание качественных и удобных сервисов для комфортной жизни и деятельности. Система «Умный дом» предназначена для каждого, кто заботится о сохранности и безопасности своего дома. Благодаря такому умному решению можно не беспокоиться о том, что происходит в квартире в ваше отсутствие. Система позволяет удаленно управлять домашним оборудованием с помощью мобильных устройств и получать уведомления о событиях, происходящих дома», – отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр Логинов.
Система «Умный дом» представлена в двух вариантах «Умный дом. Базовый» и «Умный дом. Управление». Первый комплект состоит из контроллера и двух датчиков: открытия и движения. Второй дополняют умная розетка и лампочка, с которыми можно удаленно включать и выключать электроприборы, а также настраивать параметры освещения.
В линейку продуктов «Умный дом» входит услуга «Видеонаблюдение». Данной услугой в Приморье пользуется уже более полутора тысяч семей.
Решение включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Клиент может установить и активировать камеру самостоятельно.
Изображение с камер доступно для просмотра в прямом эфире, а также из облачного архива на серверах «Ростелекома». Доступ к сервису возможен из любой точки мира, где есть интернет.
13 ноября линейку продуктов «Умный дом» протестировали представители СМИ Приморского края.
Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/smart_house или в офисах продаж и обслуживания.
Фото - Марина Божко и пресс-служба Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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