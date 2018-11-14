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Долги скрылись в Гонконге
Банкиры не оставляют попыток взыскать долги с предприятий группы Игоря Польченко
Крупнейшие российские банки в судах пытаются вернуть хоть часть миллиардов, выданных в виде кредитов предприятиям группы «Транзит-ДВ» Игоря ПОЛЬЧЕНКО. И если Сбербанку уже удалось через Третейский суд взыскать с ЗАО «Востокбункер» (пос. Славянка) 3,9 млрд рублей, то банк ВТБ еще только на середине пути. При этом, собственником «Востокбункера» на данный момент является ПАО «Славянский СРЗ», принадлежащее депутату Законодательного собрания Приморского края Джамбулату ТЕКИЕВУ.
На прошлой неделе Арбитражный суд г. Москвы отложил на 18 декабря рассмотрение иска ВТБ о взыскании с ЗАО «Востокбункер» задолженности по договорам поручительства за другие структуры группы.
Заседание отложено в связи с тем, что документы по иску направлены в Девятый арбитражный апелляционный суд, где 21 ноября будет рассмотрена жалоба компании Tranzit Invest Group Ltd на отказ вступить в дело в качестве третьего лица.
ВТБ подал иск к «Востокбункеру» в декабре 2017 года. Сумма требований - 1 млрд 442,87 млн рублей, из них 1 млрд рублей - основной долг. Суд неоднократно откладывал рассмотрение дела.
Группа «Транзит-ДВ», помимо ВТБ, имеет задолженность перед Сбербанком (3,24 млрд рублей), а также Бинбанком, банками «Интеза» и «Кедр» (около 630 млн рублей в совокупности).
Вместе с тем, в августе ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» (Владивосток, один из ведущих топливных трейдеров на рынке Дальнего Востока России) подало в Арбитражный суд Приморского края сразу два иска к «Востокбункеру». Торговый дом намерен взыскать с бывшего соратника по группе 376,4 млн рублей и 448 млн рублей в качестве «стоимости утраченных нефтепродуктов, переданных на хранение по договору об оказании услуг по перевалке нефтепродуктов от 29 декабря 2015 года».
Досье "Золотого Рога": Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включала в себя 10 компаний, основными из которых являлись ТД «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ЗАО «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал, через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Единственным акционером ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» и ряда других компаний является гонконгская Tranzit Group Property Limited, одним из конечных бенефициаров которой был Игорь Польченко. «Востокбункер» специализируется на перевалке нефтепродуктов в морском порту Славянка (Хасанский район Приморья).
Еще в марте 2017 года Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил гражданский иск банка ВТБ к шести компаниям группы «Транзит-ДВ» о взыскании задолженности по кредитному соглашению, договорам поручительства, а также обращении взыскания на предмет залога по договору об ипотеке морского судна. Сумма требований не раскрывалась.
Ответчиками по иску выступали ООО «Группа «Транзит-ДВ» (управляющая компания группы), ЗАО «Востокбункер», ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточная судоходная компания», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» и ООО «Магадан-Транзит-ДВ». Все структуры, кроме «Востокбункера», в настоящее время находятся в той или иной стадии банкротства.
Сбербанк в июле 2017 года добился решения Третейского суда при автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» о частичном удовлетворении требований по взысканию задолженности с «Востокбункера» суммарно на 3,921 млрд рублей. Однако решение третейского суда должник проигнорировал, а затем отправился в кассацию. 7 сентября текущего года Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил правоту Сбербанка.
При этом суд обязал гонконгскую компанию «раскрыть перед судом лиц, контролирующих Tranzit Invest Group Ltd, а также раскрыть организационно-управленческие документы компании, содержащие сведения о порядке корпоративно-управленческих процедур, органах управления и контроля».
Отметим, что сам Игорь Польченко в начале июня был признан банкротом Арбитражным судом Приморского края. В отношении бывшего олигарха введена процедура реализации принадлежащего ему имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим г-на Польченко утвержден Дмитрий НАУМЕЦ.
Ранее, настаивая на частичном пересмотре процедуры банкротства, Игорь Польченко сослался на отсутствие постоянного источника дохода, указав, что на имеющееся в его собственности имущество (два земельных участка) наложены ограничения, других объектов недвижимости не имеет, денежные средства, находящиеся на расчетном счету, составляют 273 977 рублей; имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. При этом, как указал бизнесмен, кредиторская задолженность на момент подачи им заявления о банкротстве, составляла 3,963 млрд рублей. По факту, это только задолженность перед Сбербанком. Еще 301,083 млн рублей г-н Польченко должен ООО «Акрос», что подтверждено решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 12 июля 2017 года.
Остается добавить, что «Востокбункер», несмотря на все судебные угрозы, продолжает работать с завидной эффективностью – по итогам 2017 года компания получила 224.129 млн рублей чистой прибыли при выручке в 1 млрд 551,151 млн рублей (рост в 1,5 раза к 2016 году).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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