Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети

Деловая газета «Золотой Рог» разобралась, что происходит с торговыми сетями, еще недавно, казалось бы, так уверенно и цепко захватившими рынок

Уход с рынка крупных торговых сетей и поглощение убыточных супермаркетов их более прибыльными конкурентами стало главной темой в приморском ритейле. Началось все с продуктового направления группы компаний «В-Лазер». Заявив о стабильной нерентабельности бизнеса, ПОСТОВАЛОВ и Ко продали претендовавший на премиальность гипермаркет во Владивостоке конкурентам из «Фреш 25». Последние, в свою очередь, поставили жирную точку на Хабаровске – теперь в этом городе супермаркетов этой сети больше нет. Место дискаунтеров «Радиус» займут супермаркеты «Самбери». И, наконец, основатель сети «Три кота», бывший председатель правления банка «Приморье» Сергей БОГДАН с легкостью расстался с несколькими магазинами во Владивостоке и одним в Уссурийске.

Несмотря на заявление министра труда Максима ТОПИЛИНА о «беспрецедентном росте зарплат», по мере того как приморцы расходуют сбережения, фактор цены становится доминирующим.

Так что-же происходит с торговыми сетями, еще недавно, казалось бы, так уверенно и цепко захватившими рынок?

Кандидат экономических наук Максим КРИВЕЛЕВИЧ уверен, что «Три кота» сгубила грубейшая стратегическая ошибка.

«Они попробовали сыграть на поле демпинга, но это игра только очень «больших мальчиков» – тех, у кого есть собственный банк, или какие-то бесконечные источники финансирования. При стоимости товара на 20% ниже, чем у конкурентов, «Три кота» работали себе в убыток, с меньшей долей прибыли. Торговые сети, живущие на демпинге, всегда выигрывали за счет увеличения покупательской активности бедных, рассчитывая, что и дальше на дешевые товары спрос будет расти. А спрос взял и не вырос. И даже наоборот, упал. На спрос влияет не ценовая политика, а стечение экономических обстоятельств», - говорит эксперт.

Первый вице-президент ГК «В-Лазер» Сергей МИТРОФАНОВ в беседе с корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» сразу подчеркнул, что в их случае уход из продуктового ритейла связан исключительно с позицией акционеров компании, которые давно проявляют интерес к совершенно другим бизнес-направлениям.

«Для нас торговая сеть висела как гиря на ногах, по этой причине мы от нее избавились»,- говорит он.

Рассуждая о торговых сетях, которые покидают рынок, Митрофанов подчеркивает: первая и главная из причин их развала – ошибочное представление о современной реальности.

«Многие торговые сети до сих пор не воспринимают наступившую действительность, в которой цена на товар уже не имеет такого ключевого значения, как это было лет пять назад. Мнение о том, что переток населения к магазинам типа дискаунтер продолжается – в корне ошибочно. Яркий тому пример – уход с рынка крупнейших сетевиков «Три кота», руководство которых упорно пыталось вступить в ценовую конкуренцию. В этом своем маниакальном стремлении они пропустили очень важную вещь: согласно исследованиям московских маркетологов, цена на продукты давно покинула первую позицию и отошла на четвертый план. Приморье движется в этом же направлении, и очень стремительно. С точки зрения потребительской привлекательности, на первом месте у покупателя стоит локация, на втором – качество товара, на третьем - ассортимент, и только на четвертом - цена. Изменения в торговых процессах происходят все быстрее, и сегодня выигрывают не те, кто правильно зашел на рынок, а те, кто за этим рынком быстро движется, оперативно отслеживая все перемены. Например, советские директора, у которых десятилетиями в приоритете была ценовая политика, сегодня теряют привлекательность у акционеров. В наше время грамотному управленцу необходимо обладать совершенно иными категориями мышления. Ведь именно в последние два-три года происходит перелом от тех, кто «хорошо знает» до тех, кто «хорошо догоняет потребности рынка». 90-е, когда в силу тотального безденежья мы покупали на рынке дешевые полусгнившие яблоки, обрезали их и ели, канули в лету. Сейчас иные понятия. Закон «чем ниже цена, тем выше спрос» перестал работать. Спрос на продукцию высокого качества огромен, и он постоянно растет. Мировая практика показывает, что даже люди, у которых минимальный доход, предпочитают хороший продукт плохому. Отказывая себе в каких-то других «радостях жизни», даже малоимущая семья предпочтет потратить деньги на свежую сельдь и употребить ее в пищу с пользой и удовольствием, чем купить по дешевке тушку тухлого лосося и выбросить ее в мусорное ведро»,- говорит топ-менеджер ГК «В-Лазер».

Понятное дело, что с этими словами в Приморье многие не согласятся. Неделю назад в местном секторе одной из соцсетей был размешен пост, в котором сравнивались цены в Москве и во Владивостоке. Разница по ряду позиций - в 3-5 раз. В столице края, понятно, все дороже. К примеру, картофель в одной московской сети можно найти по 8 рублей за кило. Многие приморские участники дискуссии в соцсети откровенно признались, что они уже давно смотрят, прежде всего, на цены.

Собственник сетей «Реми» и «Экономыч» Дмитрий СУЛЕЕВ ранее подтвердил в СМИ информацию о том, что «Реми» выкупила права аренды на два магазина компании «Три кота» - на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке и на улице Кирова в Артеме. Сумму, за которую были приобретены магазины, бизнесмен не озвучивал, сославшись на то, что в сделке участвует не только «Реми».

При этом, слухи о захвате «Реми» сети «Три кота» целиком он опроверг: «Пока можем сказать только по магазинам на Юмашева и в Артеме. Мы переоформляем договоры аренды «Три кота» на нашу компанию, так как собственники помещений – не «Три кота», а другие лица».

Супермаркеты, как вам выжить?

Тем временем, собственники торговой сети «Фреш 25» решили вывести бизнес из Хабаровского края. В настоящее время принято решение о продаже торговых площадей, в которых располагаются магазины низких цен «Радиус».

Гендиректор торговой сети «Фреш 25» Юлия МАРЧЕНКО пояснила Деловой газете «Золотой Рог», что всплеск слухов о неустойчивом положении компании на рынке, которые были вызваны данным решением, не имеют под собой никакой почвы. Она поясняет, что сворачивание деятельности в Хабаровске произошло по ряду причин, ключевая из которых – обоснованное решение руководства о необходимости дальнейшего развития и укрепления торговой сети на территории нашего региона – Приморского края.

В то же время Юлия Марченко признает: «Исходя из общероссийской проблемы – кадрового голода – распылять силы компании сразу в нескольких регионах - нецелесообразно».

По ее словам, слухи об уходе торговой сети с рынка в корне неверны.

«8 ноября супермаркет формата «Радиус» открылся в поселке Раздольном. В ближайшее время супермаркеты открываются в Уссурийске и Кавалерово. Если говорить о наших супермаркетах, политика сдерживания цен в нашей торговой сети происходит за счет распределительных центров, которые консолидируют цену закупочную. То есть, у нас есть реальная возможность закупить большой объем от производителей, вследствие чего, установить конкурентную цену на все товарные позиции», - говорит руководитель «Фреша».

Руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери» (принадлежит хабаровской группе «Невада») Любовь ПОЛИЩУК рассказала Деловой газете «Золотой Рог» о ключевых моментах работы компании в перспективе.

«Наши специалисты занимаются постоянным мониторингом рынка, потребностей покупателей, выясняют причины роста или падения покупательской активности и другие показатели, которые помогают делать наши магазины привлекательными и доступными для жителей и гостей Приморского края. Формула «качество-цена-сервис-доступность» - единственно верная, если говорить о достижении успехов в работе торговых сетей». Работа сети «Самбери» направлена на обеспечение населения продукцией с низкой торговой наценкой при условии высокого качества. Мы нацелены на дальнейшее развитие и укрепление позиций компании на Дальнем Востоке и в Приморье», - сказала она.

Гендиректор ООО «Мой Март» Сергей СТОРОЖЕНКО считает, что для успешной работы в ритейле необходимо постоянно держать руку «на пульсе». «На основании анализа рынка, проведенного нашими специалистами во Владивостоке, могу с уверенностью сказать, что такие крупные супермаркеты, как «Три кота», «Реми», «Фреш 25» и так далее уже заняли ниши «продуктовых гигантов». Неважно, что в силу различных причин кто-то из них разоряется, так как жизнь крупных супермаркетов на этом не останавливается, в силу того, что место банкрота занимает наиболее сильный игрок. Поэтому наши минимаркеты укрепляются в нише «маленьких магазинов», за которыми большое будущее», - говорит он.

Вежливость – правило королей

Безусловно, о привлекательности того или иного магазина каждый покупатель судит самостоятельно. Однако, помимо всем известных критериев «цена-качество», уровень активности продаж определяет и сервис, предоставляемый супермаркетом. Многие крупные сетевики вынуждены закрывать торговые точки именно из-за отсутствия надлежавшего сервиса. Своего покупателя необходимо не только обеспечить доступной продукцией, но и уважать.

В качестве наглядного примера, можно привести известную торговую сеть «Светофор». Вероятно, не зная таких простых вещей, как «сервис», «Светофор» врубал только «красный свет - прохода нет», забыв, что есть еще и «зеленый». В результате, «пешеходы» просто взяли и пошли другой дорогой.

Придомовые рулят?

Как бы ни были популярны крупные торговые сети, придомовые магазины были и будут всегда. Сейчас данный сегмент, в своем большинстве, представляет довольно печальное зрелище – небольшие помещения с узким ассортиментом сомнительного качества, завышенными ценами и низким сервисом. При этом свой постоянный покупатель имеется и здесь.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в ближайшее время во Владивосток зайдет совершенно новая сеть, способная составить конкуренцию выжившим на рынке торгового ритейла гигантам. Суть концепции новичков проста: сменить устаревший формат придомовых магазинов на новый, подтянув при этом торговые точки «шаговой доступности» под один единый бренд компании в рамках франшизы.

В итоге, такие минимаркеты должны будут сиять безупречной чистотой, привлекать покупателя шаговой доступностью, низкими ценами на всю линейку продукции и высоким качеством сервиса в каждом из магазинов.

Источник «Золотого Рога» заявил, что «цены на продукты первой необходимости в новых придомовых супермаркетах будут ниже, чем во всех вместе взятых «фрешах и реми».

Интересно, что далеко не все сегодняшние владельцы придомовых магазинчиков обрадовались подобной перспективе. «Если вдруг вам предложили бы улучшить свой бизнес и в рамках некой франшизы перейти на новый формат работы под брендом компании, объединившей сеть таких же придомовых магазинов, насколько велика вероятность вашего согласия? При этом, в вашем магазине - полная перестановка продуктовой линейки, кадров, пересмотр ценовой политики, да и вообще всего – возможно, вплоть до замены оборудования и вывески. Каков был бы ваш ответ?», - спросил корр. Деловой газеты «Золотой Рог» у некоторых предпринимателей.

Большинство владельцев (многие из которых приехали в Россию из дружественных нам стран) отнеслись к идее скептически, отвечая, что «все новое – это непонятно, франшиза – слово иностранное, и вообще, «своя рубаха ближе к телу».

Приведем дословно комментарий хозяина магазина «У дома», человека, приехавшего в Россию из Таджикистана более десяти лет назад и, как он выразился, «своим потом и кровью создавшим маленький бизнес с нуля»:

«Конечно, мы не живем, а выживаем. Трудностей много. Поставщики везут нам продукцию маленькими партиями, так как большие нам не нужны, соответственно, закупочные цены для нас в разы выше, чем у больших магазинов. Оборот мизерный, держимся на плаву только за счет продажи алкоголя и продуктов самой первой необходимости. Но это все-таки мой бизнес, я здесь хозяин. Сторонние кадры не нанимаю, бизнес у нас семейный, и кто бы что мне ни объяснял по поводу моей будущей выгоды – менять ничего не хочу. Продержались десять лет без франшиз – и еще продержимся. На основные нужды семье хватает - и слава Аллаху», - говорит он.

Первый вице-президент ГК «В-Лазер» тоже скептически отнесся к подобной концепции бизнеса. «Что касается работы новых компаний, которые планируют построить рентабельный бизнес на четырех «китах» - локация, цена, ассортимент и качество,- лично у меня такой подход вызывает сомнения. Для прибыльных проектов важен целый комплекс критериев, по которым покупатель оценивает привлекательность той или иной торговой точки. Помимо вышеперечисленных, к ним относятся качество и скорость обслуживания, политика лояльности и скидочности и многое другое. Невозможно поставить на первое место одновременно всё и сразу, это утопия», - говорит Сергей Митрофанов.

С его мнением согласилось большинство опрошенных нами представителей крупного ритейла. На взгляд рядового покупателя, в супермаркете можно купить все: от лампочки до рояля. В маленький же торговый зал невозможно засунуть большой ассортимент. Наши люди ездят в булочную на машине, так как в крупных магазинах большой уровень консолидации, а в городе - большой уровень автомобилизации. Кроме того, ряд супермаркетов предоставляют бесплатные автобусы «туда и обратно», так что сегодня территориальной проблемы, возможно, как таковой, и не существует.

«Магнит» примагнитится к Приморью?

Тем временем, в Приморье ходят упорные слухи, что на регион уже давно «положили глаз» такие федеральные монстры как «Ашан», «Дикси» и даже «Магнит».

Некоторые уверены, что заход федералов окончательно «убьет» местный ритейл, как это случилось с приморскими компаниями такси. Но давайте рассуждать логически. Для захода крупных федеральных сетей служб такси, таких как «Яндекс», «Максим» и так далее – условия нужны были самые минимальные. Не было необходимости искать специализированые помещения, высококвалифицированный персонал – все, как говорится, под рукой. Снять офис для диспетчеров, переманить водителей, запустить рекламу – вот и все основные задачи. Что касается торговых федеральных сетей, проблем в этой области - немеряно. Например, «Магнит» является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По данным на 30 июня 2018 года, компания включала 16 690 торговых точек по России. Площадь торгового центра «Магнит Семейный» - от 1 000 до 1 500 кв. метров, а торговый метраж супермаркета «Магнит Семейный+» еще больше – от 1,5 до 3 тыс. кв. метров. Во Владивостоке с такими метражами наблюдаются, мягко говоря, проблемы.

Понятно, что в качестве якорных арендаторов, местным собственникам выгоднее сотрудничать с федеральными сетями. Это удобная возможность получить арендатора с долгосрочными гарантиями. Однако, уровень обеспеченности торговыми площадями во Владивостоке ниже, чем в большинстве экономически активных городов России.

«Сегодня недостаточно просто построить площади. Ведется работа с сетевыми арендаторами. Очень часто приход в наш регион хорошего арендатора упирается в уровень экономического и демографического развития нашего региона, который в Приморском крае вызывает сомнения»,- отмечает директор агентства недвижимости «Городской риэлтерский центр» Сергей Косиков.

Во Владивостоке очевиден дефицит торговых центров, готовых предложить арендную площадь, которая бы устраивала федералов в контексте таких показателей, как определенный заявленный метраж, высота потолков, месторасположение здание и так далее. Кроме того, численность населения – менее 2 млн человек в Приморском крае, и чуть более 600 тыс. зарегистрированных жителей во Владивостоке - говорит о том, что мегакрупным игрокам Приморье мало интересно.

Интересно мнение одного из администраторов супермаркета. «Все равно покупатель более шести цен не запоминает. Все они вообще в ценах не разбираются толком. И если на 12 позиций поставить демократичные цены, да и пусть, что себе в убыток, а на остальные аккуратно завысить - покупателю понадобится немало времени, чтоб заподозрить что-то неладное. А нам время выиграть и нужно».

Ошибается администратор. Не так глуп наш покупатель, как его «рисуют». Именно в связи с неразберихой на рынке торговых сетей, все чаще можно наблюдать народное столпотворение на традиционных для Приморья рынках. Товар здесь можно понюхать, потрогать, прицениться, поторговаться. Найти продукты свежие и недорогие на рынке не составит труда.