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Владивосток заполонили алкомаркеты
Судя по всему, один из самых востребованных товаров во Владивостоке – это алкоголь. Жители приморской столицы заметили, что алкомаркеты один за другим открываются на месте других магазинов, аптек и прочих объектов соцкультбыта, пишет портал Gorodv.com.
На сегодня насчитывается уже около 135 только специализированных магазинов, продающих исключительно алкоголь. Кроме этого, в супермаркетах работает еще около 170 отделов по продаже спиртных напитков.
Так, сеть алкомаркетов «Винлаб» открыла уже 49 магазинов, в сети «Дилан» – 34 алкомаркета, сеть Brut – 7 магазинов, Wine Studio – 16 торговых точек, сеть «Мускат» – 5 магазинов, сеть «Солнышко» – 15 магазинов. Кроме того, работают специализированные магазины по продаже вина и другого алкоголя «Столица», «Винный погребок», «Невинные радости», «Винный рай», «Винотерра», On-wine, «Винотека», «Валькирия». Плюс, отделы алкогольных напитков во всех супермаркетах города.
При этом, куда девать пустые бутылки из-под выпитого алкоголя, не понятно, работающих пунктов приема стеклотары всего три на весь город. Куда же девать стекло? – спрашивают горожане.
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