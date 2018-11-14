www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.68 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 97.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Владивосток заполонили алкомаркеты

14 Ноября 2018, 09:28 | Приморье

Судя по всему, один из самых востребованных товаров во Владивостоке – это алкоголь. Жители приморской столицы заметили, что алкомаркеты один за другим открываются на месте других магазинов, аптек и прочих объектов соцкультбыта, пишет портал Gorodv.com.

На сегодня насчитывается уже около 135 только специализированных магазинов, продающих исключительно алкоголь. Кроме этого, в супермаркетах работает еще около 170 отделов по продаже спиртных напитков.

Так, сеть алкомаркетов «Винлаб» открыла уже 49 магазинов, в сети «Дилан» – 34 алкомаркета, сеть Brut – 7 магазинов, Wine Studio – 16 торговых точек, сеть «Мускат» – 5 магазинов, сеть «Солнышко» – 15 магазинов. Кроме того, работают специализированные магазины по продаже вина и другого алкоголя «Столица», «Винный погребок», «Невинные радости», «Винный рай», «Винотерра», On-wine, «Винотека», «Валькирия». Плюс, отделы алкогольных напитков во всех супермаркетах города.

При этом, куда девать пустые бутылки из-под выпитого алкоголя, не понятно, работающих пунктов приема стеклотары всего три на весь город. Куда же девать стекло? – спрашивают горожане.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: алкомаркеты  торговля  алкоголь  формат 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:57, 14.11.2018#

    Ничего, скоро вас другие вопросы будут волновать

  • Псевдоним11:10, 14.11.2018#

    "приема стеклотары всего три на весь город". Адреса пожалуйста, я найти их не могу.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru