Владивосток заполонили алкомаркеты

Судя по всему, один из самых востребованных товаров во Владивостоке – это алкоголь. Жители приморской столицы заметили, что алкомаркеты один за другим открываются на месте других магазинов, аптек и прочих объектов соцкультбыта, пишет портал Gorodv.com.

На сегодня насчитывается уже около 135 только специализированных магазинов, продающих исключительно алкоголь. Кроме этого, в супермаркетах работает еще около 170 отделов по продаже спиртных напитков.

Так, сеть алкомаркетов «Винлаб» открыла уже 49 магазинов, в сети «Дилан» – 34 алкомаркета, сеть Brut – 7 магазинов, Wine Studio – 16 торговых точек, сеть «Мускат» – 5 магазинов, сеть «Солнышко» – 15 магазинов. Кроме того, работают специализированные магазины по продаже вина и другого алкоголя «Столица», «Винный погребок», «Невинные радости», «Винный рай», «Винотерра», On-wine, «Винотека», «Валькирия». Плюс, отделы алкогольных напитков во всех супермаркетах города.

При этом, куда девать пустые бутылки из-под выпитого алкоголя, не понятно, работающих пунктов приема стеклотары всего три на весь город. Куда же девать стекло? – спрашивают горожане.