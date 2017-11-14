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Tele2 дарит 10 Гб интернет-трафика при покупке смартфонов
Владивосток − Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подготовил специальное предложение для жителей Приморского края. При покупке смартфонов Tele2 клиенты оператора получат 10 Гб интернет-трафика.
Смартфоны можно приобрести в салонах связи и в интернет-магазине оператора. Для активации бонуса нужно установить SIM-карту в первый слот нового смартфона и начать пользоваться устройством. В акции участвуют модели Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus.
Смартфоны Tele2 выполнены в лаконичном стиле и доступны в черном и белом цветах. Устройства работают на базе операционной системы Android 6.0, имеют слоты для двух SIM-карт. Модели гаджетов отличаются диагональю экрана, мощностью процессора, разрешением фотокамер и объемом встроенной памяти.
Бонусный пакет интернет-трафика предоставляется при подключении тарифов линейки «Мой Tele2», действует в поездках по России, за исключением Республики Крым и г. Севастополь. Акция проходит с 23 октября 2017 года до 23 января 2018 года. Подробные условия акции опубликованы на сайте shop.tele2.ru.
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