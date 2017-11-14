Китайцы готовы лить сталь

В том числе для поставок за рубеж

Китай начинает реализовывать стратегию переноса производственных мощностей в 12 отраслях экономики на Дальний Восток с металлургии. Debang Guangdong (входит в Hebei Luanhe Group) озвучила намерение построить в регионе металлургический комбинат за $2 млрд, который станет якорным проектом металлургического кластера, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Для этого проекта нужно применить системный подход, чтобы создать центр, где будут собраны вместе основные производства, предприятия по переработке отходов и точки по продажам продукции. Мы готовы запустить промышленный парк и стать его якорным инвестором, построив металлургический комбинат по производству широкого ряда продукции из стали», - заявил председатель совета директоров Hebei Luanhe Group Яо СЯОДУН.

По его словам, на первом этапе планируемая мощность комбината может составить 1-3 млн тонн в год, второй этап (после 5 лет работы предприятия) - 3-5 млн тонн в год. К этому моменту будет налажена цепочка - добыча сырья, плавильное производство, производство конечной продукции из стали, ее сбыт за рубежом.

Досье "Золотого Рога": Hebei Luanhe Group основана в 1998 году. Направления деятельности компании включают металлургическую промышленность, производство цемента, недвижимость. Debang Guangdong основана в Гонконге в 2004 году.

«Наша компания является инициатором создания металлургического кластера. За нами придет ряд других производственных предприятий. Мы заинтересованы в скорейшей реализации проекта и намерены через месяц приехать на Дальний Восток, чтобы осмотреть возможные площадки для производства», - отметил Яо Сяодун.

Компания уже ведет переговоры с представителями отрасли в Китае. В частности, инвесторами могут стать Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г.Жичжао) и Jianlong Group.

«Проект направлен на развитие экспортно-ориентированной торговли с Дальнего Востока в страны АТР. Необходимо найти площадку с учетом специфики металлургических предприятий и дальнейшего развития таких производств. В свою очередь мы готовы предоставить все налоговые льготы, административные преференции и поддержку, которые получают инвесторы территорий опережающего развития», - приводит пресс-служба Минвостокразвития слова главы ведомства Александра ГАЛУШКИ.

Напомним, что в апреле прошлого года Минвостокразвития заявило, что возможность экспорта производственных мощностей из Китая обсуждалась на переговорах директора департамента Минвостокразвития Рустама МКАРОВА с главой департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе Чжоу ЦЗЯНЬПИНОМ. «Речь идет о возможном переводе китайских предприятий на территорию Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований», - отмечалось в сообщении. Из него следует, что Китай выступил с инициативой по экспорту производственных мощностей в 12 приоритетных отраслях экономики. Речь идет о строительной индустрии, металлургии, энергетике, машиностроении, судостроении, химической промышленности, текстильной промышленности, цементной промышленности, сфере телекоммуникаций и сельском хозяйстве.

Китайская сторона «готова активно привлекать частные и государственные компании к реализации таких проектов», - отметил Цзяньпин во время переговоров.

Приморье уже на старте

В начале сентября глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН попросил президента РФ Владимира ПУТИНА поддержать ресурсно-горнорудной базой проект строительства в Приморском крае металлургического завода для обеспечения металлопрокатом судостроительного комплекса «Звезда». На первом этапе верфь будет перерабатывать до 90 тыс. тонн металла в год.

В 2016 году НК «Роснефть» и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) договорились о создании совместного предприятия «Восточная горно-металлургическая компания» (ВГМК) для производства стали для судостроительного комплекса «Звезда». СП станет якорным поставщиком крупноформатного стального листа для обеспечения долгосрочных потребностей «Звезды». Задачей совместного предприятия станет также развитие горнодобывающих и металлургических производств на востоке России, исходя из экономической эффективности проектов.

УГМК выступит в качестве контролирующего акционера проекта с 75%-ной долей участия в капитале СП. «Роснефть», являющаяся также и акционером судостроительного комплекса «Звезда», получит 25%-ную долю участия в создаваемом совместном предприятии.

По словам г-на Сечина, уже подготовлено предварительное технико-

экономическое обоснование проекта и определена целевая конфигурация завода, которая отвечает экологическим требованиям и позволит сохранить биосистему региона.

Хабаровск пока вне конкуренции

В настоящее время единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии расположено в Комсомольске-на-Амуре. Собственником мощностей ОАО «Амурметалл» выступает ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», в планах которого модернизация завода для увеличения производства прокатного стана.

Досье "Золотого Рога": «Амурметалл» - металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. ООО «ТОРЭКС» приобрело имущество ОАО «Амурметалл» в ходе торгов в форме публичного предложения в январе 2017 года. Производство стали было запущено в конце июля. Компания планирует стать резидентом территории опережающего развития «Комсомольск», подала заявку для распространения режима ТОР на территорию завода. ООО «ТОРЭКС» - крупнейший на Дальнем Востоке металлотрейдер. Компания была образована в 2007 году. Сегодня ООО - владелец 53-х ломозаготовительных и производственных площадок в ДФО с административным центром в Хабаровске.

Действующее предприятие занимает только половину территории «Амурметалла» (около 175 га), где находится электросталеплавильный цех, сортопрокатный цех и цех подготовки лома. На остальной площади - законсервированные цеха, которые компания готова арендовать другим инвесторам.

Сейчас на заводе запущена в работу одна печь. Ее проектной мощности хватает, чтобы выполнять заявленный производственный объем в 1 млн тонн стали ежегодно.

«На заводе 40% продукции производится на внутренний рынок, 60% - на экспорт. Интерес к продукции «Амурметалла» - огромный из-за качества нашей продукции и быстроты исполнения заказа. Сейчас предприятие полностью законтрактовано до 10 октября», - сообщал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «ТОРЭКС-Хабаровск» Владимира ЛЕБЕДЕВА.

В числе стран, которым поставляется продукция - Таиланд, Филиппины и Корея. Спрос есть и на внутреннем рынке. В планах - увеличить месячную продажу до 25 тыс. тонн в месяц.

В пресс-службе компании также добавили, что в настоящее время прорабатывается вопрос получения льгот на железнодорожные перевозки металлолома и готовой продукции.

«Мы обратились в Минпромторг и РЖД оказать нам содействие, чтобы понизить тариф по перевозкам. Минпромторг нас поддержал. Сейчас этот вопрос - на стороне РЖД. Направлены все необходимые документы для рассмотрения коэффициента понижающего тарифа. Мы претендуем на коэффициент 0,5», - сказали в пресс-службе со ссылкой на гендиректора «ТОРЭКС-Хабаровск».

Ранее крупнейшие порты Приморского края выступили против инициативы Законодательной Думы Хабаровского края, согласно которой все порты Приморья исключаются из возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт.

Как говорится в обращении стивидоров к Законодательному собранию Приморского края (ЗС ПК), в пояснительной записке к проекту постановления эти меры обосновываются интересами «Амурметалла».

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников - предприятия различных отраслей Дальнего Востока», - говорится в документе.

Стивидоры также отмечают, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея».

Под обращением подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (обе - стивидорные компании в порту Владивосток), АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка), ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район) и ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

Еврейский проект

Отметим, что китайские инвесторы уже реализуют металлургический проект в Еврейской автономной области в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская».

В рамках проекта ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций» (БИРЗМ) построит в Биробиджане завод по производству металлоконструкций и сэнд-

вич-панелей стоимостью 1,1 млрд рублей.

После завершения строительства и выхода на полную мощность завод будет производить 30 тыс. тонн металлоконструкций в год, а также 22,5 тыс. сэндвич-панелей. В том числе будут производиться элементы несущих конструкций для возведения зданий.

Финансирование проекта осуществляется китайскими инвесторами, название которых не раскрывается.

Досье "Золотого Рога": ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций» зарегистрировано в августе 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании выступает Юй ЧАНШЭН, директор и владелец ООО «Северный дракон» (Магадан).

К настоящему времени БИРЗМ полностью подготовил строительную площадку будущего предприятия. Получено разрешение на строительство, подведена ЛЭП с необходимой мощностью энергии, осуществлен монтаж комплексной наружной трансформаторной подстанции, осуществлено примыкание к федеральной автомобильной дороге. Также ведутся работы по возведению цехов. На 90% готов цех по производству сэндвич-панелей, на 50% - цех N2 по производству металлоконструкций. Строительство идет на площади 8 га с общим количеством производственных и складских площадей не менее 20 тыс. кв. м.

Инвестор планирует до конца года получить разрешение на ввод в эксплуатацию производственных зданий.

Олег КЛИМЕНКО.