"Рост-2017": cтавка на саморазвитие

Во Владивостоке прошел форум для молодых предпринимателей

Форум для начинающих бизнесменов «Рост-2017», прошедший 3-4 ноября во Владивостоке, в третий раз стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов, возникающих у представителей деловой среды Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Хотя некоторые высказывались о завышенной стоимости билетов на «Рост-2017» (9 тыс. рублей за «Фиолетовый билет», 10 тыс. рублей – за «Синий» и 25 тыс. рублей – за «Золотой»), все же спектр тем «Роста-2017» оказался значительно шире того же спектра в 2016 году. Поднималась конкретная проблематика: так, на базе кампуса ДВФУ предприниматели разбирались не только в «популярных стратегиях развития бизнеса», но и, например, в том, что мешает инвесторам вкладываться в экономику Приморского края, а также в проблемах экспорта российских продуктов в Китай.

По словам организатора форума Евгения ШКАРУПЫ, «Рост» - это некоммерческий проект, который создается энтузиастами в ущерб их собственному бизнесу. Кроме того, билеты на «Рост-2017» продавались даже ниже себестоимости.

- «Рост» - это просветительское мероприятие, - высказался Евгений Шкарупа. - И поэтому он не для всех. У нас нет, и не будет рекламы в духе «Нажми на красную кнопку и бизнес начнет генерировать миллионы». Мы работаем над формированием новой бизнес-среды, и поэтому «Рост» - не для всех. «Рост» - только для предпринимателей. И только для тех, кто готов меняться через саморазвитие.

Запад VS Восток

Опытом с начинающими бизнесменами делились более 25 руководителей успешных российских компаний, в том числе и дальневосточных. К примеру, для участия в интерактивной сессии по генерации идей для бизнеса выделил время президент холдинга «Монастырев и Ко» Александр МОНАСТЫРЕВ. Напомним, что согласно рейтингу делового журнала Vademecum, франчайзи-сеть аптечных гипермаркетов «Монастырев и Ко» с владивостокской пропиской оказалась на 26-ом месте в России по товарообороту, на 3-ем месте по среднему чеку и на 2-ом месте по средней выручке на одну точку.

О семи причинах «не открывать ресторан», а также о пока еще неофициальной науке - «эйчаркинге» (от HR), культивируемой в сети ресторанов японской кухни «Токио», рассказала генеральный директор сети, также основанной во Владивостоке, Алена НИЦОРА. По словам Алены, в ближайших планах компании – увеличить количество суши-баров «Токио» с семи до десяти, чего невозможно было бы сделать без высококвалифицированного персонала. В свою очередь, «эйчаркинг», подобно маркетингу, продвигающему бренд компаний среди потребителей, призван продвигать тот же бренд среди потенциальных сотрудников.

- В России еще не сложился престижный статус работы в ресторанах в качестве, например, официантов или поваров, - отметила Алена Ницора в ходе форума. – Никто пока что не мечтает быть поварами и официантами. Так что если ресторация – дело вашей жизни, вам также стоит заняться «эйчаркингом», чтобы люди работали с вами не только ради денег, но и ради коллектива, ради вашего ресторана, чтобы они могли гордиться своей профессией.

Тему ресторации на «Росте» продолжил создатель сети кофемагазинов «Kafema» Владимир ТКАЛИЧ. Напомним, что сеть была основана в Хабаровске в 2002 году. Сначала компания вышла на рынок в качестве кофемагазина, но с годами успешно заняла и нишу кофеен. Сегодня более 20 кофеен и магазинов сети работают не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Москве и других городах не только России, но и Китая (Шеньян). На «Росте» Владимир Ткалич раскрывал участникам бизнес-модели для сегмента рынка, ориентированного на высокое качество. Тема выбрана неслучайно: именно благодаря добросовестному отношению к качеству своего кофе Кафеме удалось добиться лидирующих позиций в занимаемой нише.

Помимо компаний-выходцев с Дальнего Востока «Рост-2017» встречал многочисленных экспертов из Москвы и других городов запада России. Так, во второй день форума аналитикой о возможностях для развития строительного бизнеса на Дальнем Востоке поделился генеральный директор ОАО «Гипрогор» Михаил ГРУДИНИН. Одной из самых актуальных тем для дальневосточников, бизнес-перспектив на «Дальневосточном гектаре», коснулся москвич, основатель и генеральный директор компании «Инэко», Павел БОБКОВ, чей бизнес от производства картонной упаковки «эволюционировал» до строительства деревянных домов.

Не обошлось на «Росте» и без тем, ставших уже традиционными на деловых форумах: к примеру, о том, как «Создать команду мечты», рассказывал участникам бизнес-тренер и коуч Business Relations из Москвы Иван МАУРАХ, а о «существовании генов предпринимателя» с участниками «Роста» спорил основатель сети магазинов «Канцелярская крыса» Александр САФРОНОВ. Напомним, что на предыдущем «Росте-2016» подобную сессию проводил основатель ГК «Эталон» Антон СКОРИК.

Однако, по мнению самих предпринимателей, на форуме «Рост» традиционно важна не столько образовательная программа, сколько возможность наладить полезные связи. По мнению главного менеджера корпоративных продаж филиала ООО «Росгосстрах» Антона СКОБЕЛЕВА, «Рост» - самое интересное мероприятие для молодых предпринимателей в Приморье.

- Крутые спикеры с реальными историями успеха, ошибок и лайфхаков в бизнесе, несколько сотен единомышленников, отличная площадка для нетворкинга, десятки новых контактов и договоренностей о дальнейшей работе, - высказался Скобелев о «Росте-2017».

Тем не менее, не обошлось без организационных недочетов: отдельные участники-обладатели «золотых билетов» выражали недовольство опозданиями волонтеров форума, плохой навигацией, а также тем, что организаторы пустили все «на самотек», в частности, знакомить VIP-участников с влиятельными спикерами за завтраком никто не стал.

Как отметили организаторы «Рост-2017», для тех, кто не смог побывать на форуме в дни его проведения, на портале клуба «ПримБиз» на следующей неделе будут опубликованы видео-трансляции прошедших лекций и сессий, с которыми можно будет ознакомиться, не выходя из дома.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

КСТАТИ

Централизация кооперации

Центры развития кооперации будут созданы в каждом субъекте Дальневосточного федерального округа. Такое решение было принято по итогам всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на дальневосточных гектарах, прошедшей в Хабаровске 8-9 ноября.

По мнению участников конференции, такие центры должны учитывать особенности регионального развития.

Эти организации должны стать авторитетными центрами компетенций по кооперации, оказывать информационно-методологическую поддержку желающим объединиться, способствовать выявлению и продвижению региональных брендов, учитывая специфику территории. Предполагается, что региональные центры кооперации будут аккумулировать успешные практики и внедрять их с учетом особенностей развития территории.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.