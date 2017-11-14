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Во Владивостоке открыт новый контейнерный терминал

14 Ноября 2017, 15:35 | Приморье

Провайдер логистических услуг ООО «Лорус Эс Си Эм» (Москва, бренд Lorus SCM), бенефициаром которого является основной владелец автомобилестроительной группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ, открыл во Владивостоке новый контейнерный терминал площадью 28 тыс. кв. метров.

Площадка включает в себя зоны для хранения контейнеров, в том числе рефрижераторных, емкостью до 200 единиц, а также 1,5 км железнодорожных путей с возможностью формирования контейнерного поезда (до 71 ед. подвижного состава) непосредственно на путях терминала.

Владельцем и оператором терминала, расположенного в бухте Золотой Рог, является ООО «Пасифик Лоджистик», который специализируется на контейнерных операциях во Владивостоке.

Терминал будет оказывать полный спектр услуг, включая таможенное оформление грузов, и в дальнейшем будет специализироваться на обработке высокотехнологичных контейнерных грузов для промышленно-производственных проектов как во Владивостоке, так и в других регионах России.

«Стратегическим партнером «Лорус Эс Си Эм» является ПАО «Трансконтейнер», совместно с которым компания намерена развивать новый логистический продукт «ускоренный контейнерный поезд» (УКП) с целью увеличения привлекательности и повышения конкурентоспособности контейнерных перевозок грузов по железной дороге. Новый проект позволит запустить уникальный для Дальнего Востока сервис по терминальной обработке грузов и последующему формированию и отправке УКП», - поясняет «Лорус Эс Си Эм».

4PL-провайдер «Лорус Эс Си Эм» создан в 2014 году «для реализации новой концепции в логистике» с «предоставлением клиенту выделенной команды по управлению цепочкой поставок», сообщается на сайте компании.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: терминал  Пасифик Лоджистик  логистика 



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