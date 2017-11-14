Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке открыт новый контейнерный терминал
Провайдер логистических услуг ООО «Лорус Эс Си Эм» (Москва, бренд Lorus SCM), бенефициаром которого является основной владелец автомобилестроительной группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ, открыл во Владивостоке новый контейнерный терминал площадью 28 тыс. кв. метров.
Площадка включает в себя зоны для хранения контейнеров, в том числе рефрижераторных, емкостью до 200 единиц, а также 1,5 км железнодорожных путей с возможностью формирования контейнерного поезда (до 71 ед. подвижного состава) непосредственно на путях терминала.
Владельцем и оператором терминала, расположенного в бухте Золотой Рог, является ООО «Пасифик Лоджистик», который специализируется на контейнерных операциях во Владивостоке.
Терминал будет оказывать полный спектр услуг, включая таможенное оформление грузов, и в дальнейшем будет специализироваться на обработке высокотехнологичных контейнерных грузов для промышленно-производственных проектов как во Владивостоке, так и в других регионах России.
«Стратегическим партнером «Лорус Эс Си Эм» является ПАО «Трансконтейнер», совместно с которым компания намерена развивать новый логистический продукт «ускоренный контейнерный поезд» (УКП) с целью увеличения привлекательности и повышения конкурентоспособности контейнерных перевозок грузов по железной дороге. Новый проект позволит запустить уникальный для Дальнего Востока сервис по терминальной обработке грузов и последующему формированию и отправке УКП», - поясняет «Лорус Эс Си Эм».
4PL-провайдер «Лорус Эс Си Эм» создан в 2014 году «для реализации новой концепции в логистике» с «предоставлением клиенту выделенной команды по управлению цепочкой поставок», сообщается на сайте компании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке открыт новый контейнерный терминал
- Борная кислота продолжает жечь
- Малое и среднее предпринимательство в Приморье
- Льготы привлекают сильных и решительных
- Дырка от ТОРа
- В Приморье не будет проблем со скотчем
- Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума
- Регионы Дальнего Востока примут участие в VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"
- Прометей на электротяге
- Дрейф в штиль
Новости раздела
- Во Владивостоке открыт новый контейнерный терминал
- Федералы делят дальневосточные энергокомпании
- Борная кислота продолжает жечь
- Малое и среднее предпринимательство в Приморье
- Льготы привлекают сильных и решительных
- Tele2 дарит 10 Гб интернет-трафика при покупке смартфонов
- Дырка от ТОРа
- Владелец "Соллерса" собрался на рыбалку
- В Приморье не будет проблем со скотчем
- В Приморье строится единственный на Дальнем Востоке технический "Диснейленд"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- В Госдуме предлагают отменить алименты
- В Приморье диких зверей "вызвали" на прием к врачу
- "Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
- На "Днях Дальнего Востока" в Москве в павильоне Приморья будет специальная переговорная комната
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама