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Владелец "Соллерса" собрался на рыбалку
Генеральный директор и основной владелец компании российского автопроизводителя «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ в рамках диверсификации бизнеса решил заработать на морском рыболовстве. Контролируемое бизнесменом ООО «Пасифик лоджистик» 12 октября зарегистрировало во Владивостоке ООО «Пасифик фиш поинт» (ПФП), гендиректором которого по совместительству выступает глава «Пасифик Лоджистик» Иван РАДЧЕНКО. Новая компания планирует построить на Дальнем Востоке рыболовецкий траулер под инвестквоты.
«Пасифик фиш поинт» зарегистрировано по адресу ул. Дальзаводская, д. 2 стр. 14 офис 3. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей.
ООО «Пасифик Лоджистик» позиционирует себя в качестве логистического 3PL-оператора. Производственная база расположена в порту Владивостока и представлена собственным контейнерным терминалом, тяжелой техникой, складом готовой продукции и собственными железнодорожными путями необщего пользования со всей необходимой инфраструктурой. Основным клиентом является Sollers. Вадим Швецов контролирует ООО «Пасифик лоджистик» через принадлежащее ему ООО «Эрфикс» (Москва).
Государство в настоящее время стимулирует рыболовство с помощью так называемых «квот под киль»: 20% квот на вылов водных биоресурсов будет выделяться под обязательства строить в РФ новые рыбопромысловые суда или перерабатывающие мощности. По данным Росрыболовства, в настоящее время прорабатываются проекты по строительству около 40 судов и 15-20 рыбоперерабатывающих заводов. В том числе 15 судов и 10 заводов - в Дальневосточном бассейне.
По данным участников рынка, «Пасифик фиш поинт» планирует принять участие в распределении квот на вылов минтая и сельди под проект рыбодобывающего судна, строительство которого может обойтись в $80-100 млн. После постройки траулера и получения квот компанию планируется продать крупному рыбодобытчику, заинтересованному в обновлении флота своей компании.
Как ранее сообщала деловая газета «Золотой рог», президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») Сергей ДАРЬКИН в сентябре в рамках Восточного экономического форума озвучил планы по строительству в Приморье собственной верфи для среднетоннажного флота.
«Главная проблема по поводу строительства нового флота - в неопределенности, которая сегодня присутствует на рынке. У меня сегодня было три или четыре встречи с крупнейшими банками, и все они задают вопрос с точки зрения оценки эффективности строительства флота. Хотелось бы, конечно, не потерять судостроительную базу, а соответственно, и будущий судоремонт, чтобы он был привязан к местам добычи Дальнего Востока. Построить суда на западных верфях, наверное, проще, чем здесь. Это новый вызов, на который надо отвечать», - сказал экс-губернатор.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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