Федералы делят дальневосточные энергокомпании

Вопрос только в том, на каких условиях?

ПАО «Россети», крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные компании, хочет увеличить активы за счет Дальнего Востока. Под управление федеральной компании могут перейти сети АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в группу «РусГидро»).

Правительство РФ уже приняло решение о перераспределении активов АО «ДВЭУК», согласно которому магистральные сети перейдут к «Россетям», малая генерация - к ПАО «РусГидро». Распределение произойдет через выделение из ДВЭУК двух специализированных дочерних компаний, которые будут переданны, соответственно, «Россетям» и «РусГидро». При этом ДВЭУК сохранит статус самостоятельного юрлица, а ее акции останутся в собственности РФ.

Досье "Золотого Рога": АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время ДВЭУК управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа. Государство в лице Росимущества владеет 99,99% акций ДВЭУК.

В структуре активов ДВЭУК 77,5% приходится на высоковольтные линии 220 кВ в Якутии и Магаданской области. Генерация занимает 11%, распредсети — 10,4% и чуть более 1% — прочие активы, которые не относятся к электроэнергетике, как-то дороги и канализация на острове Русский. При этом все распредсети в Приморском крае и Амурской области находятся в аренде у ДРСК. Также есть одна линия в Магаданской области, где арендатором выступает «Магаданэнерго».

Тонкости перевода

По словам гендиректора ДВЭУК Дмитрия СЕЛЮТИНА, схема передачи активов предусматривает образование двух дочерних обществ: в одно из них должны отойти магистральные сети, в другое - все остальное.

«Исходя из буквы протокола, мы понимаем, что мы их учреждаем и начинаем наделять «дочки» имуществом. При этом якутские сети нужно будет отнести к ЕНЭС. По нашим оценкам, эта работа займет не менее восьми-девяти месяцев. А дальше начинается история, связанная с передачей данного дочернего АО в «Россети», - пояснил глава ДВЭУК в интервью «Коммерсанту».

По его словам, решение о передаче активов в контур операционных компаний обсуждается с 2011 года.

«У всех участников этого процесса всегда было единое мнение: эти объекты должны быть переданы специализированным компаниям. Можно поспорить, конечно, насколько эти объекты, в частности распредсети, соответствуют специализации «РусГидро», но это вопрос из той же серии: а соответствует ли специализация «РусГидро» вообще управлению энергетикой Дальнего Востока? В нашей программе развития всегда было три составляющих. Первое - консолидация проектов по развитию электроэнергетики, которая финансируется за счет федерального бюджета. Второе - управление этими активами на стадии их передачи в контур операционных компаний, третье - возмещение средств, которые потратил бюджет на строительство, через передачу этих активов на возмездной основе с последующим реинвестированием полученных средств в новые инфраструктурные объекты энергетики Дальнего Востока, эта схема очень похожа на перекрестное инвестиционное субсидирование», - говорит Дмитрий Селютин.

По его словам, в настоящее время завершается сделка по продаже ДРСК всех распредсетей в Приморье, включая остров Русский.

«Эта сделка получила одобрение «РусГидро» и уже согласована регулирующими органами субъекта федерации. Структура сделки достаточно проста - это рассрочка на 30 лет, то есть на весь срок полезной эксплуатации. Таким образом, мы без всяких тарифных последствий передадим распределительные сети в контур ДРСК. Сделка отформатирована, согласована, неизбежно завершится к 1 января», - пояснил глава ДВЭУК.

По его словам предлагаемый механизм предусматривает возмездность передачи.

«Купите за деньги, а мы согласимся на рассрочку, может быть, на пять, может быть, на десять лет, но это будет генерация денежного потока, который будет направлен на развитие энергетики Дальнего Востока, снижая инвестиционную нагрузку на федеральный бюджет. На финансирование чукотского проекта - линии Певек-Билибино, на которую сейчас не хватает денег. Второй вариант - сделать допэмиссию ФСК и рассчитаться за эту линию акциями. ДВЭУК в результате станет акционером ФСК. Дальше возникает вопрос уже монетизации этих акций», - говорит г-н Селютин.

Напомним, что ДВЭУК была основным исполнителем по строительству энергосистемы острова Русский, где в сентябре уже в третий раз прошел Восточный экономический форум (ВЭФ).

«Надежное энергоснабжение острова - это заслуга всей энергосистемы Востока. Уже третий год подряд, после проведения саммита АТЭС в 2012 году, наши станции и наши сети, и сети наших коллег по Приморью, по Хабаровскому краю подтверждают, что на острове создана надежная система энерготеплообеспечения, базой для которой являются наши генерирующие мощности, расположенные на острове Русский. В дни ВЭФ энергосистема некоторое время работала в островном режиме, то есть перетоки с материка по решению системного оператора падали до ноля. Ни один из потребителей на острове Русский, ни один из гостей форума не ощутил, чтобы в зданиях «мигнул» свет. Это говорит о том, что энергосистема работает надежно, и имеет такие серьезные резервы, которой без ввода дополнительных генерирующих мощностей позволят в полном объеме реализовать концепцию развития острова Русский, утвержденную правительством РФ», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» Дмитрий Селютин.

Хороший аппетит

Вместе с активами ДВЭУК «Россети» хотят получить и электросети ДРСК путем внесения ее акций в свой уставный капитал. Такое предложение, говорят источники «Коммерсанта», глава «Россетей» Павел ЛИВИНСКИЙ в начале октября направил премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Досье "Золотого Рога": АО «ДРСК» осуществляет деятельность на территориях Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также юга Якутии. В обслуживании компании свыше 58 тыс. километров линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, 708 подстанций установленной мощностью 11 тыс. 737 МВА. Головной офис компании расположен в Благовещенске. Компания на 100% принадлежит ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), в котором 52,07% контролирует «РусГидро» (1,04% - прямой контроль, 51,03% - опосредованный контроль через ПАО «РАО ЭС Востока»). Чистая прибыль АО «ДРСК» в январе-сентябре 2017 года выросла в 3,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 1,351 млрд рублей.

Год назад о притязаниях на активы ДВЭУК и ДРСК заявляло и ПАО «ФСК ЕЭС», управляющее магистральными сетями. Но на полях ВЭФ-2017 председатель правления «ФСК ЕЭС» Андрей МУРОВ заявил, что активы ДРСК компанию не интересуют. А вот с ДВЭУК ситуация другая.

«Дискуссия продолжается. Надеюсь, что уже под эгидой Минэнерго одно из заключительных мероприятий произойдет сразу после форума. На сегодняшний день наша позиция не изменилась. Мы претендуем только на активы магистральных сетей, которые будут отнесены соответствующим приказом министерства к ЕНЭС, скорее всего, либо в конце этого года, либо в следующем году. Ни на какую распределительную сеть и генерацию компания ФСК не претендует. Поэтому, в этом отношении у нас с «РусГидро» никаких противоречий нет. Министерство еще раз посмотрит, услышит все заинтересованные стороны и вынесет свое мнение, я надеюсь, что мы уже с этим пойдем в правительство в ближайшее время. Этот процесс, конечно, надо заканчивать, не только на наш взгляд», - пояснил г-н Муров.

«РусГидро» увлеклось стройкой

ПАО «РусГидро» в начале ноября завершило проект строительства первой очереди Якутской ГРЭС-2 и ввело энергообъекты в работу.

«В настоящий момент Якутская ГРЭС-2 находится в работе и обеспечивает электроснабжение центрального энергорайона Республики Саха (Якутия), а также теплоснабжение потребителей г. Якутска», - говорится в сообщении компании.

Ранее сроки пуска Якутской ГРЭС-2 несколько раз откладывались. Якутская ГРЭС-2 должна обеспечить электричеством и теплом центральный энергорайон Якутии. Общая электрическая мощность четырех энергоблоков первой очереди новой ГРЭС составляет 193 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/ч. Планируемая среднегодовая выработка электроэнергии достигнет 1 млрд 325,222 млн кВт.ч, отпуск тепловой энергии - 1 млн 853,158 тыс. Гкал.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) - один из четырех проектов инвестпрограммы «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Изначально станции должны были быть введены в 2015-2017 годах. Однако в настоящее время срок ввода ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край) перенесен с 2017 на 2019 год, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) - с 2017 на 2018 год (I этап строительства: вводимая мощность - 60 МВт, 18,2 Гкал/ч, II этап строительства: вводимая мощность - 60 МВт).

«РусГидро» объясняла, что сдвиги вводов дальневосточных станций компании вызваны объективными причинами.

«Перенос сроков ввода объектов вызван объективными, во многом не зависящими от «РусГидро» причинами, в том числе отсутствием на момент принятия Госдумой РФ решения о выделении средств проектной документации, определяющей сроки и стоимость проектов, прошедшей государственную экспертизу», - отмечается в комментарии компании.

Также «РусГидро» ссылается на «предбанкротное» состояние основного генерального подрядчика, а также банкротство двух проектных организаций в ходе строительства и затруднения, связанные с поставками основного оборудования (замена оборудования в рамках импортозамещения, задержка сроков ввоза импортного уникального оборудования).

ЕСТЬ ДАННЫЕ

ДЭК отработала с прибылью

АО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро) в январе-сентябре 2017 года увеличило чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 518,428 млн рублей. Выручка выросла на 9,6% - до 59,388 млрд рублей.

Кредиторская задолженность энергокомпании сократилась с начала года на 27,1% - до 5,186 млрд рублей на 30 сентября. Дебиторская задолженность выросла на 1,2%, до 8,209 млрд рублей.

ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. Энергокомпания ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.