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Льготы привлекают сильных и решительных
Количество резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития стабильно увеличивается
Приморский край – один из немногих регионов России, где действуют особые административные режимы, направленные на ускоренное развитие экономики. Принятые по инициативе президента России Владимира ПУТИНА федеральные законы «О территориях опережающего социально-экономического развития» и «О свободном порте Владивосток» гарантируют предоставление налоговых, таможенных и иных льгот бизнесу, действующему на территории Приморья.
В конце октября список резидентов созданных в Приморье территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), а также Свободного порта Владивосток пополнили еще 13 компаний. В рамках заключенных договоренностей на территории региона будут реализованы проекты в области жилищного строительства, производства стройматериалов, развития транспортно-логистической инфраструктуры и даже создания яхто-моторного клуба.
- У нашей компании уже был земельный участок во Владивостоке, подходящий под реализацию проекта, поэтому нам больше подошел режим Свободного порта, - рассказал «Золотому Рогу» Сергей ЕРМОШИН, директор компании «Хоттей», одного из новых резидентов СПВ. – Теперь мы сможем не только оказывать услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию вентиляционных систем, но и развернуть их производство. Кроме того, часть построенных помещений, возможно, сдадим в аренду.
Еще один новый резидент запустит производство алюминиевых светопрозрачных конструкций в Артеме, кроме того, предприятие планирует осуществлять монтаж произведенной продукции. Ряд новых проектов будет реализован в сфере строительства – инвесторы возведут жилые здания, гостиницы и торговые павильоны. Новые объекты жилой и коммерческой недвижимости расположатся в Артеме и Владивостоке. А еще один новый резидент СПВ планирует реализовать проект по предоставлению услуг в сфере строительства. В свою очередь, в ТОР «Большой Камень» в октябре были заявлены еще два проекта: строительство завода по производству бетона и создание многофункционального оздоровительного комплекса.
- Когда предприниматели, планирующие реализовать новый проект, сравнивают нагрузку на свое будущее предприятие, они выбирают ТОР или Свободный порт. Эти режимы существенно снижают риски, и не только финансовые. Уменьшение количества проверок бизнеса – это также важный для предпринимателей фактор, - подчеркивает и.о. департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна ТЕРЛЕЦКАЯ.
Добавим, что во исполнение принятых федеральных законов о ТОРах и Свободном порте в региональное законодательство были внесены поправки, которые предоставили резидентам льготы по уплате налогов, зачисляемых в краевой бюджет. Дополнительно муниципалитеты, включенные в состав Свободного порта, снизили ставку земельного налога для резидентов СПВ. Кроме того, помимо льгот и преференций, предоставляемых инвесторам на территории Приморья в рамках режимов ТОР и Свободного порта, бизнес может рассчитывать на различные меры поддержки в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2020 годы».
Досье "Золотого Рога": По состоянию на ноябрь 2017 года в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 53 компании. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей. Резиденты ТОР намерены создать более 17 тыс. рабочих мест, в том числе для жителей Приморья. Подана еще 121 заявка на реализацию проектов в рамках ТОР в Приморье на общую сумму 987 млрд рублей. В рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток» заключено уже 296 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 256 млрд рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 453 заявки на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 315 млрд рублей.
Артем СТРОГИН.
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