Дырка от ТОРа

Районы и поселения Приморья, в которых сейчас ведется активное строительство в рамках территорий опережающего развития, часто не получают в свои бюджеты ни копейки

Михайловский район в ближайшее время, очевидно, станет еще одним животноводческим центром края, не уступающим, а в чем-то, может быть, и превосходящим Артемовский городской округ, где сконцентрировано определенное количество предприятий животноводческой отрасли.

Так, на территории опережающего развития «Михайловский», куда почти два года тому назад вошел якорный резидент - компания «Русагро» - почти одновременно было развернуто строительство нескольких крупных объектов из известных сельскохозяйственных проектов компании. На этих площадках сейчас работает довольно большое количество строительных компаний - подрядчиков и субподрядчиков, приехавших в Михайловский район из самых разных уголков страны. Корреспондент «Золотого Рога» на прошлой неделе посетил некоторые из этих строек.

Знакомство со строящимися объектами началось с посещения администрации Михайловского района, где мне в общих чертах обрисовали, что происходит на их подведомственной территории, а также заодно рассказали о проблеме, связанной с неоправданно низкими доходами районного бюджета. Проблема эта не была новостью, в последнее время о ней стали говорить все чаще и чаще. Собственно, комментарий по этому вопросу дал первый заместитель главы района Петр ЗУБОК:

- Мы вчера проезжали по объектам, где ведется строительство. По нашим подсчетам, работающих на этих стройках сейчас числится в общей сложности порядка 600 человек. Зарплата, судя по их объявлениям, составляет от 40 до 50 тыс. руб. Если мы возьмем для расчетов зарплату 40 тыс. и умножим на 600, то получим 24 млн руб. Это значит, что в бюджет района ежемесячно должны поступать порядка полутора миллиона руб. Но этой суммы нет. А для нашего бюджета это ощутимая сумма. К тому же подоходный налог идет не только в районный бюджет, но и в бюджет поселения. Проблема заключается еще и в том, что в компаниях может быть зарегистрировано 5-10 человек, а фактически работать и 60 человек. Например, есть компания «Мегастрой», зарегистрированная у нас 25 сентября, то есть месяц назад. Они перечислили в бюджет района подоходного налога всего на 14645 рублей. Нам говорили: вот в ТОР зайдут компании - у вас бюджет пополнится. Но мы никак не ощущаем этого уже год. Законопослушные подрядчики и субподрядчики создали свои обособленные подразделения на территории Михайловского района, но ведь это сделали далеко не все. Некоторые компании открыли офисы в Уссурийске, налог идет в Уссурийский городской округ, но работают на территории нашего района и у нас не открывали подразделения. Мы теряем налоги. Но главная проблема - недостоверные данные по количеству работающих людей.

Моя поездка по стройкам ТОР Михайловский и компании «Русагро» началась с объектов, обозначенных в паспорте, размещенном на баннерах, как СК Ленинское-1 и СК Ленинское-2. Это будущие свинокомплексы. Стройка удивила масштабами, протяженностью, но до ее завершения, видимо, пока еще далеко. Да и в паспорте указано, что, например, СК «Ленинский-1» начал строиться в мае 2017 года, а завершится эта стройка, по планам, во втором квартале следующего года. Рабочих на стройке заметно было немного, возможно потому, что попали мы во время обеденного перерыва. Нас без проблем встретили на входе и так же проводили, позволив сделать несколько снимков. Генподрядчиком этих объектов является ЗАО «ИНСИСТЕМС», г. Москва, по данным администрации Михайловского района, этот подрядчик заплатил налогов в муниципальный бюджет за период с 4.08 по 16.10 в сумме 1 106 232 руб.

Следующий объект был еще интереснее, поскольку стройка там явно продвинулась дальше. Строительные работы шли полным ходом почти на каждом участке и рабочих, соответственно, на местах было много. Называется этот объект СК «Племенная ферма», расположен он вблизи села Григорьевка. Согласно паспорту объекта, стройка началась 1 июня этого года, завершиться должна в августе следующего. В этом месте нас встретил учредитель компании - генподрядчика ООО «Грант строй», г. Белгород, Олег НИЛОВ, он любезно согласился показать и рассказать о том, что сейчас происходит на строительной площадке.

По его словам, на стройке сейчас работает порядка 300 человек. Помимо компании - подрядчика здесь еще работают строители 12 компаний- субподрядчиков, задействовано 22 единицы техники. Стройка идет строго по графику, на этом участке будет построено в общей сложности 47 объектов, из них 12 больших корпусов. Объекты эти находятся на разной стадии готовности, например, работы по устройству сетей выполнены уже на 90%. Ежедневно строители здесь принимают по 160 кубов бетона, и обеспечивают эти поставки четыре приморских бетонных узла. Кроме того, конструкции, арматуру и другие изделия поставляют так же приморские предприятия. «Мы ничего не завозим из европейской части России и нет здесь китайских изделий», - уверяет Олег Нилов. Сдача первой очереди этого объекта ожидается в марте следующего года. По информации администрации Михайловского района, от этого подрядчика за период с 8.09 по 16.10 поступило в бюджет района 156 356 руб. в виде подоходного налога. Данные о субподрядчиках не предоставлены.

По нашим планам, следующей стройкой, которую мы собирались посетить, должны были стать объекты, которые обозначены в документах как СК «Дубки-1» и СК «Дубки-2». Но случилось непредвиденное. На подъезде к стройке нашей машине преградили путь два человека, вышедшие из своей машины, то ли ожидавшей кого-то (может быть нас?), то ли случайно остановившейся в пустынном месте. Вокруг не было ни людей, ни техники, ни каких-либо строений, ни пропускного пункта со шлагбаумом или хотя бы веревочкой. Вдали виднелись верхние участки какой-то конструкции, вероятно, той самой стройки, к которой мы и направлялись. Один из этих людей был в форме охранника, но не представился; кто был вторым, узнать так и не удалось. На его одежде не было никаких опознавательных знаков, а на мои настойчивые просьбы назвать себя он ответил отказом. Все, что от него удалось услышать, так это заявление, что мы находимся на «его объекте» и должны его покинуть.

Посещение этой стройки для нас было важно и интересно, и даже, может быть, важнее остальных, прежде всего потому, что в предоставленных редакции данных администрацией Михайловского района указано, что от подрядчиков именно этой стройки нет ни копейки поступлений НДФЛ в районный бюджет. Что происходит на этом объекте? Идет ли там на самом деле стройка? И люди работают ли? Или может быть у районной администрации просто неоправданные требования, и на самом деле там нет оснований для уплаты подоходного налога? Попытки сделать снимки хотя бы с того расстояния, на котором нас остановили, закончились тем, что сначала этот неназвавшийся человек попытался сорвать фотоаппарат, пообещав выкинуть его вместе с моей головой, затем отшвырнув меня к машине, силой впихнул меня в автомобиль, ударив головой об его корпус.

По информации администрации Михайловского района, подрядчиком объекта СК «Дубки-1» является ООО «Тамбовстрой», г. Тамбов, в графе «информация» стоит пометка «обособленное подразделение не создано, отправлен запрос в ИФНС». Подрядчиком СК «Дубки-2» является ООО «Грейп», г. Хабаровск, так же «обособленного подразделения не создано, отправлено официальное письмо».

Последним объектом, который удалось посетить в этот день, была стройка с названием «Площадка объектов подсобного и вспомогательного назначения». Генподрядчик ООО «Мегастрой», город Хабаровск. На самом въезде на территорию стройки нам вежливо объяснили, что никого из начальников на месте нет, а фотографировать без разрешения заказчика нельзя, т.к. объекты сельского хозяйства, равно как мосты и дороги, относятся по закону к стратегическим объектам. Правда, по какому закону объяснить так и не смогли. О сумме уплаченного налога в районный бюджет сказано выше - 14645 руб.

Елена АБАШЕВА.