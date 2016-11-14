В Приморье официально стартовали Дни провинции Хэйлунцзян

Форум делового сотрудничества открыл Дни провинции Хэйлунцзян в Приморье. Ряд соглашений между российской и китайской стороной подписан в рамках форума делового сотрудничества. В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава провинции Хэйлунцзян Лу Хао, сообщает Деловая газета "Золтой Рог".



Форум делового сотрудничества – одно из ключевых мероприятий программы Дней китайского региона в Приморье – собрал более 500 бизнесменов из двух стран. И это неслучайно, ведь провинция Хэйлунцзян – главная площадка в КНР для развития российско-китайского сотрудничества.



Открывая форум, Губернатор Приморья подчеркнул, Китай – основной экономический партнер для региона, на долю которого приходится более 50% внешнеторгового оборота региона, две трети из них – с провинцией Хэйлунцзян.



«На территории края работают более 200 предприятий с инвестициями из КНР. Мы имеем успешный опыт реализации совместных проектов в таких сферах, как туризм, транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство. Одна из главных задач сегодня – увеличение товарооборота между нашими странами, цель, о которой говорили во время недавней встречи председатель Правительства России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян», – заявил Владимир Миклушевский.



Губернатор Приморья предложил расширить номенклатуру приграничной торговли и сделать все для снижения торговых барьеров. Владимир Миклушевский подчеркнул, главная цель для края сегодня – не просто привлечь инвестиции в регион, а обеспечить инвестиционный прорыв. Для решения этой задачи создана система новых механизмов развития, таких как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

Важнейшим аспектом успешного развития экономического сотрудничества между территориями, по мнению Губернатора Приморья, является строительство международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего наши регионы.



«Мы уже ведем плановую работу по модернизации МТК «Приморье-1», введены в эксплуатацию новые автомобильные дороги. Предлагаю китайским бизнесменам поучаствовать в реализации инфраструктурных проектов», – обратился Владимир Миклушевский к Лу Хао.



Глава китайской провинции в свою очередь отметил, Приморье играет важную роль в развитии Дальнего Востока, недаром правительство РФ уделяет региону такое внимание.



«У региона не только выгодное географическое положение и хороший климат, но и хорошие экономические показатели. Мы видим большие достижения в этой сфере и готовы активно участвовать в данном процессе», – заявил он.



В первую очередь, расширение направлений сотрудничества должно коснуться строительства инфраструктурных объектов, что касается транспортных коридоров, Лу Хао подчеркнул, необходимо детально изучить грузовые потоки.



Губернатор китайской провинции отметил, Дни провинции Хэйлунцзян в Приморье – самое крупное совместное мероприятие с момента установления дружеских отношений между соседними регионами в 1995 году.



«Инвестиции из провинции Хэйлунцзян в российскую экономику только в этом году составили 840 миллионов долларов США, это практически половина от общего объема китайских инвестиций, и мы планируем усилить эту работу. Уверены, что благодаря совместным усилиям мы сможем придать новый импульс двусторонним отношениям», – подчеркнул глава территории.



Китайская сторона готова укреплять сотрудничество в технической и производственной отраслях, расширяя традиционную торговлю сырьевой базой. Глава провинции обозначил и перспективы в сфере туризма.



«Общий турпоток из Китая в Приморье за последнее время вырос в два раза, количество туристов из нашей провинции увеличилось на 13%, и мы готовы работать в этом направлении для увеличения показателей», – добавил он.



Губернатор китайской провинции также особо отметил перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства на фоне роста экспорта приморской продукции в КНР.



Итогом форума делового сотрудничества стало подписание 14 соглашений между российскими и китайскими компаниями. Речь идет о поставках продуктов питания, пиломатериалов и нефтепродуктов, а также создании логистического центра для хранения зерна. Развивать сотрудничество в таких сферах, как инфраструктура, сельское хозяйство, лесное хозяйство, переработка морепродуктов, производство оборудования, договорились Инвестиционное агентство Приморского края и департамент коммерции провинции Хэйлунцзян.



Досье "Золотого Рога": в рамках Дней провинции Хэйлунцзян в Приморье пройдут более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества – в области торгово-экономических отношений, образования, медицины, культуры, спорта и туризма. Участие в них примут в общей сложности более 500 человек. Открыл Дни провинции форум делового сотрудничества, в котором примут участие 117 китайских компаний, а также приморские предприниматели. В числе мероприятий также конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, лекции по традиционной китайской медицине, выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов и соревнования по ушу, футболу, настольному теннису и хоккею.



Договоренность о проведении перекрестных дней соседних регионов России и КНР была достигнута между Губернатором края Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума. По мнению руководителей регионов, мероприятие позволит расширить рамки торгово-экономического и культурного сотрудничества.