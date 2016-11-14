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На Дальнем Востоке началась выдача кредитов по программе "Доступный кредит для МСП"
На Дальнем Востоке началось кредитование малого и среднего бизнеса в рамках совместной программы ФРДВ и Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В трех дальневосточных регионах началась выдача кредитов по программе «Доступный кредит для МСП», пилотный этап которой Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) реализует совместно со Сбербанком. Первыми заемщиками стали индивидуальный предприниматель из Хабаровского края, а также компании из Камчатского края и Сахалинской области.
Благодаря льготному финансированию ФРДВ будут закуплены высокотехнологичные материалы для производства современных предметов интерьера (корпусной мебели) в Комсомольске-на-Амуре, а также увеличены объемы оптовых закупок продовольствия для снабжения жителей Южно-Сахалинска и Петропавловск-Камчатского. Розничные компании получат возможность реализовать широкий ассортимент продуктов питания (включая мясную продукцию) по более доступным для населения ценам, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Общий объем трех первых одобренных кредитов составил 190 млн рублей, из которых 70 млн руб. предоставляются Фондом развития Дальнего Востока. Кредиты выдаются на срок от 6 мес. до 3 лет, процентная ставка составила от 10,4% до 12,5% годовых. Займы по программе «Доступный кредит для МСП» выдаются через отделения Сбербанка в девяти регионах Дальнего Востока и доступны компаниям, которые относятся к субъектам МСП в соответствии с 209-ФЗ и зарегистрированы на Дальнем Востоке.
Минимальный диапазон ставок, который сегодня Сбербанк в рамках программы предлагает малому бизнесу - от 9,9 % до 12,5 % годовых, получить финансирование на этих условиях можно на текущую деятельность предприятия. Ставки по кредитованию на инвестиционные цели - не дороже 13,5 % годовых.
В рамках совместной программы, соглашение о реализации которой было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года, ФРДВ предоставляет финансирование банку-партнеру. Который, в свою очередь, получает возможность снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам.
«Малый и средний бизнес во всем мире дает рабочие места и налоги, укрепляет социальную материю регионов, объединяет вокруг себя наиболее активных людей. Уверены, что совместная программа кредитования станет важным вкладом в создание условий для развития небольших, но нужных региону бизнесов», - прокомментировал старт пилотного этапа программы генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
«Наши первые выдачи фактически дали старт масштабной программе по развитию предпринимательства, показали, что она действительно работает. Для бизнеса она дает не только более доступные кредитные ставки, но и реальную возможность работать более эффективно, развиваться, снизить себестоимость продукции», - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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