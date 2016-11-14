www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 61.14 р.
EUR: 71.13 р. 10 CNY: 95.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

На Дальнем Востоке началась выдача кредитов по программе "Доступный кредит для МСП"

14 Ноября 2016, 14:33 | Приморье

На Дальнем Востоке началось кредитование малого и среднего бизнеса в рамках совместной программы ФРДВ и Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В трех дальневосточных регионах началась выдача кредитов по программе «Доступный кредит для МСП», пилотный этап которой Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) реализует совместно со Сбербанком. Первыми заемщиками стали индивидуальный предприниматель из Хабаровского края, а также компании из Камчатского края и Сахалинской области.

Благодаря льготному финансированию ФРДВ будут закуплены высокотехнологичные материалы для производства современных предметов интерьера (корпусной мебели) в Комсомольске-на-Амуре, а также увеличены объемы оптовых закупок продовольствия для снабжения жителей Южно-Сахалинска и Петропавловск-Камчатского. Розничные компании получат возможность реализовать широкий ассортимент продуктов питания (включая мясную продукцию) по более доступным для населения ценам, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Общий объем трех первых одобренных кредитов составил 190 млн рублей, из которых 70 млн руб. предоставляются Фондом развития Дальнего Востока. Кредиты выдаются на срок от 6 мес. до 3 лет, процентная ставка составила от 10,4% до 12,5% годовых. Займы по программе «Доступный кредит для МСП» выдаются через отделения Сбербанка в девяти регионах Дальнего Востока и доступны компаниям, которые относятся к субъектам МСП в соответствии с 209-ФЗ и зарегистрированы на Дальнем Востоке. 

Минимальный диапазон ставок, который сегодня Сбербанк в рамках программы предлагает малому бизнесу - от 9,9 % до 12,5 % годовых, получить финансирование на этих условиях можно на текущую деятельность предприятия. Ставки по кредитованию на инвестиционные цели - не дороже 13,5 % годовых.

В рамках совместной программы, соглашение о реализации которой было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года, ФРДВ предоставляет финансирование банку-партнеру. Который, в свою очередь, получает возможность снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам. 

«Малый и средний бизнес во всем мире дает рабочие места и налоги, укрепляет социальную материю регионов, объединяет вокруг себя наиболее активных людей. Уверены, что совместная программа кредитования станет важным вкладом в создание условий для развития небольших, но нужных региону бизнесов», - прокомментировал старт пилотного этапа программы генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

«Наши первые выдачи фактически дали старт масштабной программе по развитию предпринимательства, показали, что она действительно работает. Для бизнеса она дает не только более доступные кредитные ставки, но и реальную возможность работать более эффективно, развиваться, снизить себестоимость продукции», - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: сбербанк  фрдв 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews