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"Ростелеком" укрепляет позиции на рынке услуг связи для В2В и B2G клиентов на Дальнем Востоке
"Ростелеком" назначил нового директора по работе с корпоративным сегментом на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Екатерина Галаган назначена директором по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке
На должность заместителя директора – директора по работе с корпоративным и государственным сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» назначена Екатерина Галаган. Развитие приоритетных проектов компании в области решений для корпоративного и государственного сегментов в Дальневосточном федеральном округе одна из основных задач Екатерины.
«Новое время дает нам новые возможности, и «Ростелеком» сегодня отвечает всем вызовам и запросам со стороны бизнеса. Мне приятно возглавить направление и принять участие в реализации текущих проектов и разработке новых. Безусловно нам есть над чем работать, сегодня у нас в приоритете не только качество предоставляемых сервисов, но и расширение их перечня: Wi-Fi для бизнеса, Центр обработки данных, услуги видеонаблюдения, проекты для современной медицины и развития образовательной системы. Вместе с командой мы приложим все силы, чтобы укрепить позиции компании на рынке услуг связи для В2В и B2G клиентов», – говорит Екатерина Галаган.
Досье "Золотого Рога": Галаган Екатерина Николаевна родилась 13 сентября 1980 г. В 2002 окончила Дальневосточный государственный технический университет. С декабря 2004 по октябрь 2016 года занимала должность директора департамента по работе с бизнес рынком макрорегиона «Дальний Восток» филиала ОАО «МТС».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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