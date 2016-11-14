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Новые достопримечательности Приморья показали китайским турфирмам
Делегация провинции Хэйлунцзян посетила новые достопримечательности Приморья. В программе китайских туристов могут появиться новые турмаршруты, сообщили "Золотому Рогу" в департаменте туризма администрации Приморского края.
Представители комитета по развитию туризма и 12 турфирм китайской провинции Хэйлунцзян, дни которой проходят в Приморье, накануне посетили несколько туробъектов края.
«Большая часть из них давно сотрудничает с Приморьем, организуя туры для китайских туристов. Они хорошо знакомы с основными приморскими достопримечательностями – подводной лодкой С-56, железнодорожным вокзалом, триумфальной аркой, фуникулером, объектами Саммита АТЭС-2012 и другими. Ввиду значительного роста турпотока из КНР в наш край представителей китайского бизнеса интересовали новые маршруты и расширение границ туров за пределы Владивостока. Исходя из этого и сформировали экскурсию: гостям показали туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», интегрированную развлекательную зону «Приморье» и приморский Сафари-парк», - рассказали в туристско-информационном центре края.
На «Приморском кольце» - в сердце дальневосточного автомотоспорта – делегации провели мини-экскурсию и рассказали о планах развития. Как отметил генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий Веркеенко, в рамках второй очереди проекта на территории туристско-рекреационного кластера появятся круглогодичный развлекательный комплекс с интерактивными зонами для детей и взрослых, бассейн, гостиница, детский парк и торговый центр. Но уже сейчас посетители могут выбрать досуг по душе – активный семейный отдых, пейнтбол, картинг, внедорожная езда и другие развлечения.
«Главным событием на Примринге, безусловно, являются международные соревнования по дрифту, участие в которых принимают и гонщики из КНР. В этом году дрифт-лихорадка заразила наших соседей, и первый национальный чемпионат в Китае проходит под эгидой D1. В планах – проведение этапов чемпионата АТР в странах-участницах – России, Японии и Китае», – отметил Виталий Веркеенко.
Восхитил гостей и первый объект интегрированной развлекательной зоны «Приморье» – гостиничный комплекс с казино Tigre de Cristal. Он пользуется большой популярностью среди иностранных туристов, в планах инвестора возведение второго объекта стоимостью около 500 миллионов долларов. Кроме того, строительство новых объектов на приморском курорте ведут еще три инвестора интегрированной зоны. Китайские коллеги отметили, это достойный объект для турпоказа, который необходимо включать в маршруты на постоянной основе.
Сафари-парк - яркий пример развития экологического туризма в Приморье, края, славящегося на весь мир своей богатой природой. Его обитатели - редкие предстаивители уникальной фауны региона, и один из основных плюсов парка, по мнению иностранных гостей, - возможность прямого контакта с краснокнижными животными. Кроме того, в приморском Сафари-парке живут знаменитые тигр Амур и козел Тимур, своей дружбой прославившие край на весь мир.
Китайские парнтеры подчеркнули, об этих объектах должны узнать как можно больше людей, и пригласили приморцев на профильную выставку в провинцию Хэйлунцзян. По итогам экскурсии в Приморье могут появиться новые турмаршруты для иностранных гостей, детали обсудят завтра на встрече с предстаивтелями приморского турсообщества и департамента туризма. По словам главы ведомства Константина Шестакова, за 10 месяцев 2016 года в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках Приморье посетили 184 тысячи китайских туристов, к концу года турпоток по этому направлению составит более 200 тысяч человек.
Отметим, Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь столице. Большая часть международных туристских поездок совершается между Приморским краем и приграничными провинциями Китая – Хэйлунцзян и Цзилинь.
Напомним, в рамках Дней провинции Хэйлунцзян в Приморье пройдут более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества – в области торгово-экономических отношений, образования, медицины, культуры, спорта и туризма. Участие в них примут в общей сложности более 500 человек. Откроет Дни провинции 14 ноября форум делового сотрудничества, в котором примут участие 117 китайских компаний, а также приморские предприниматели. По результатам встреч b2b они планируют подписать ряд соглашений. В числе мероприятий также конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, лекции по традиционной китайской медицине, выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов и соревнования по ушу, футболу, настольному теннису и хоккею.
Договоренность о проведении перекрестных дней соседних регионов России и КНР была достигнута между Губернатором края Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума. По мнению руководителей регионов, мероприятие позволит расширить рамки торгово-экономического и культурного сотрудничества.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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