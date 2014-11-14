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В Приморье владельцы ГХК "Бор" сменили управляющего
Новый управленец начинал карьеру на предприятии слесарем-ремонтником
Новым управляющим директором ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (ГХК "Бор", Дальнегорск) назначен Дмитрий РАЧКОВ, ранее занимавший должность директора по производству.
Занимавший должность управляющего директора с 2012 года Владимир КОЗЬМИН покинул свой пост.
Дмитрий Рачков на ГХК "Бор" работает с 1998 года и прошел путь от слесаря-ремонтника до директора по производству.
"В новой должности Дмитрий Рачков продолжит реализацию стратегии развития предприятия, направленную на диверсификацию производственных процессов. В настоящий момент в стадии обсуждения находятся несколько инвестиционных проектов, которые позволят наладить производство конечного продукта и тем самым снизить зависимость комбината от негативной конъюнктуры мирового рынка борной кислоты", - говорится в сообщении пресс-службы "Бора".
ГХК "Бор" (Дальнегорск) эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в РФ производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. С 2011 года комбинат входит в состав холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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