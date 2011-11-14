Приморское УФАС России: «Приморская соя» проиграла суд второй инстанции

Приморское УФАС России признало факт нарушения ЗАО УМЖК «Приморская соя» и 12 дистрибьюторов ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашений между хозяйствующими субъектами, содержащих условия о разделе товарного рынка по территориальному принципу.

В 2010 году комиссия Приморского УФАС России провела выездную внеплановую проверку ЗАО УМЖК «Приморская соя», в ходе которой установила, что общество для продажи своего товара заключило договоры с 12 дистрибьюторами.

Причем за каждым дистрибьютором в договоре закреплена торговая территория с указанными географическими границами, на которой он реализует товар, поставленный ЗАО УМЖК «Приморская соя», что является разделом товарного рынка по территориальному признаку (Федеральный закон «О защите конкуренции» запрещает соглашения хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения приводят к его разделу по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей).

На основании вышеизложенного Приморское УФАС России признало факт нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении с хозяйствующими субъектами соглашения и выдало «Приморской сое» и 12-ти дистрибьюторам, заключившим с ним контракт, обязательное к исполнению предписание – исключить из договоров пункты, на основании которых производится раздел товарного рынка по территориальному признаку.

Кроме того, ЗАО УМЖК «Приморская соя» и дистрибьюторы были привлечены к административной ответственности.

«Приморская соя» обратилась с иском о признании незаконным решения антимонопольного органа в арбитражный суд, который в удовлетворении заявленных требований отказал. Не согласившись с решением суда первой инстанции, компания подала жалобу, которую апелляционная инстанция оставила без удовлетворения.