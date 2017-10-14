"Восток-1" совершенствует технологии лова

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступил уникальный для рыбной отрасли инвестиционный проект

В настоящее время в Корпорации развития Дальнего Востока находится на рассмотрении уникальный инвестиционный проект, которой позволит вести промысел водных биоресурсов на глубинах до 2500 м, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Чтобы представить на сколько данная новация имеет отличие от существующих технологий в промышленном рыболовстве, достаточно сравнить существующие промысловые глубины и те, на которые предстоит выйти в результате реализации проекта. Основной промысел, где вылавливают более 90% всех биоресурсов это глубины до 400 м. и только некоторые объекты такие, как макрурусы и глубоководные крабы добывают на глубине до 1200м. Одно из предприятий, которое ведет такой глубоководный промысел - это рыболовецкий колхоз «Восток-1».

Сегодня РК «Восток-1» готов выйти на промысловую глубину до 2500 метров, но ему необходима поддержка государства

Вершина совершенства

Лидер глубоководного промысла – АО РК «Восток-1» - достиг вершин промыслового совершенства. Компания сумела за полтора десятилетия нового века освоить промысел краба и рыбы на глубинах ниже 1000 метров. Как следствие, добыча глубоководного краба выросла в 2 раза, и составила 15% от всего объёма вылова крабов в Дальневосточном бассейне. Добыча глубоководной рыбы возросла до 14,3 тыс.тонн. и составила 60% от общего объёма вылова глубоководной рыбы Дальневосточного бассейна. Но следует отметить важное обстоятельство, с освоением новых глубин промысла значительно возрастают и затраты. Работы на таких глубинах требуют глобальной модернизации флота и промыслового вооружения. Рыболовецкий колхоз за 16 лет освоения глубоководного промысла своими силами провел две значительные модернизации промысловых судов, позволившие уверено работать на глубинах до 1 400 метров. Но уже сегодня понятно, пробные работы, проведённые «Востоком-1» в диапазоне 1400 метров и ниже показывают значительное увеличение уловов. И первооткрыватель глубоководного промысла на Дальнем Востоке готов уйти на глубину до 2 500 метров, проведя очередную модернизацию флота, и для этого, ему нужна помощь в рамках развития бизнеса в ДВФО. Таковым является статус резидента Свободного Порта Владивосток. Получение статуса резидента значительно ускорит и упростит процесс уже третьей целевой модернизации флота, а значит, и ускорит увеличение объемом вылова, - утверждают в компании и подкрепляют свои слова научными данными.

Первые разговоры о перспективах глубоководного промысла краба начали вести еще в конце 90-х, когда правительство РФ ввело мораторий на добычу традиционных видов панцирных. Именно тогда АО «Восток-1» ради сохранения флота, высококвалифицированных специалистов и независимости от конъюнктуры рынка на традиционные виды крабов выбрало это направление. Сегодня компания планирует инвестировать в глубоководный промысел более 400 миллионов рублей в течение 3 лет и претендует на статус резидента Свободного порта Владивосток. Вопрос «зачем» ответа не требует, - преференции СВП позволят развивать перспективное направление в разы быстрее и масштабнее. А вот на вопрос, почему проект «тянет» на присвоение статуса, ответят цифры.

Речь идет о совершенно новом для российской рыбной промышленности виде деятельности, переход промышленности с традиционных глубин шельфового промысла, на массовый промысел в диапазоне глубин 1400 – 2500 метров. И это новое направление деятельности российской рыбной промышленности является стратегическим направлением, и со временем, и наверняка, как и было с минтаем в 60-е годы прошлого столетия, значительная часть российского флота будет работать именно на больших глубинах. Ученые «ТИНРО» подтверждают, биоресурс на этих глубинах есть, и как показывают пробы совместных научных работ работниками ТИНРО на судах «Востока–1», имеются хорошие предпосылки к значительному увеличению Общих Допустимых Уловов (ОДУ) на этих глубинах.

Таким образом, создаётся новый плацдарм для рыбаков Дальневосточного бассейна. Но для работы на этих глубинах пионеру освоения этих глубин «Востоку-1» следует в очередной раз, провести третью и очень дорогостоящую модернизацию флота, нынешнее оснащение судов не позволяет им уверено и стабильно, работать на такой глубине. Затраты колоссальные, но есть ради чего стараться.

Россию природа крабом и рыбой не обделила, причем, глубоководными крабами в особенности. Объемы запасов японикуса и ангулятуса на глубинах в несколько раз выше, чем предполагалось ранее. К такому заключению пришли ученые ТИНРО и специалисты АО «РК Восток-1».

Вот что говорит по этому поводу один из научных консультантов проекта ведущий н.с. ТИНРО-центр, к.б.н. А.Г.Слизкин:

«Это также подтверждается ранее проведенными японцами исследованиями краба-стригуна красного. Глубины до 800 метров, согласно их данным, - неинтересны для промышленного рыболовства. Нормального краба эта изобата может дать только ранней весной, перед линькой, но не более 30 дней. Пояс глубин 900-1300 м, для глубоководных крабов, - промежуточный диапазон встречи особей, идущих на нерест или на нагул. За счет особенностей миграции и скопления всех видов краба, тут создаются самые выгодные условия для хороших уловов. Важно учитывать сезон: на данных глубинах может быть как 100% непромысловых (пустых, особенно летом), так и до 100% всех полных (особенно в ноябре-марте). Коммерческий краб нагуливается на глубинах более 1400 метров (до 6-9 месяцев в году) и на этих глубинах сосредоточены его колоссальные запасы, именно в этот диапазон глубин и нужно попасть рыбакам с их орудиями лова».





Но за один день перейти на глубоководный промысел невозможно. Модернизация флота для таких работ в море требует колоссальных затрат. Работа на глубинах более 1400 метров подразумевает работу флота в открытой части Японского, Охотского и Берингова морей, на удалении от береговой линии. Судам придется работать в более жестких условиях, а также пережидать шторма вдали от портов.

Сложность климатических и гидрологических условий, на которых предстоит вести промысел переоборудованным судам РК «Восток-1» хорошо изучена и представлена в работе еще одним научным консультантом к.ф-м.н. ДВО РАН В.И.Пономаревым, его вывод однозначен, чтобы промысел был непрерывным необходимо произвести ряд мероприятий по переоборудованию судов: повысить запас остойчивости, защитить их корпус, улучшить теплоизоляцию и обновить навигационную аппаратуру.

Третья волна модернизации

И компания разработала программу обновления флота. Как рассказал генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН, планируемая модернизация судов «Восток 1» будет уже третьей за 16 лет. Еще в 2001 году, когда «Восток 1» твердо решил развивать это направления ради развития всего региона (в том числе и с целью сохранения рабочих мест), флот подвергся первой модернизации. На суда установили новый 10-тонный выборочный блок, конусные ловушки из стального прутка диаметром 10 мм и оснастили суда новая хребтина дайлаин диаметром 32 мм с разрывным усилием 11 тонн. Это установленное оборудование показало себя с лучшей стороны.

Практические данные предприятия полностью подтвердили расчеты еще одного научного консультанта отраслевого университета Дальрыбвтуза к.т.н. Е.В.Осипова. Сложные инженерные расчеты показали, что с каждой сотней метров погружения на новые промысловые отметки предприятие вынуждено усиливать промысловое вооружение и нести дополнительные расходы.

Опыт уже тогда показал: чем глубже, тем больше краба. И в 2003 компания провела вторую стадию переоборудования. Модернизировали выборочный комплекс, заменили промысловое вооружение, которое уже не могло справляться с нагрузкой на глубине 800 и более метров. На выборочном блоке заменили конусные шкивы на турачку. Закупили новое промысловое вооружение. Изготовили на заказ усиленные крабовые ловушки с применением высокопрочной стали и новую хребтину диаметром 32 мм с разрывным усилием 13,5 кг. После повторной модернизации судов приступили к промыслу на глубинах 800-1000 метров. С увеличением глубины начали расти уловы- с 4,45 тонн в сутки на глубине 600-800 метров и до 6,66 тонн в сутки на глубине 800-1000 метров. Прирост вылова составил 152,8 %.

Между тем, ученые России и Японии дают оптимистичные прогнозы на все последующие годы промысла. Оказывается, этот промысел один из самых устойчивых. Ведь зрелый японикус в промысловых объемах обитает на глубинах от 800 до 1000 метров. Крабы крупных, средних и мелких размеров с преобладанием среднего и мелкого облюбовали глубины до 1500 метров. Биомасса на этих глубинах значительно превышает биомассу шельфовых крабов. Еще глубже обитает молодь краба или подрекруты. Промыслового значения они не имеют, никто там не работает и позволяет нормально развиваться подрастающему поколению, которое потом и перекочёвывает на промысловые глубины. И их огромное количество позволяет утверждать, что за счет них крабы промыслового значения будут сохранять стабильную плотность популяции. Распределение краба разных поколений по разным глубинам поддерживает природный баланс, в отличие от шельфовых крабов. На шельфе их активно ловят там, где они рождаются и подрастают, что нарушает естественный баланс. Поэтому, добычу шельфовых крабов периодически запрещают ради восстановления популяции. По глубоководным крабам такой проблемы нет.

Новые данные по запасам ставят перед рыбаками новые задачи. Много говорится о том, что реновации в промысел рыбаков идут медленно. Но колхоз, опираясь на научные данные о разведанном и подтвержденном запасе, решил запустить очередной виток модернизации. В 2016 году компания ввела в эксплуатацию краболовный процессор "Шанс 104", на котором были опробованы многие идеи планируемой модернизации всего флота. Первый же рейс в среднюю часть Татарского пролива в сентябре-декабре 2016 года проверил «Шанс 104» на прочность. Судно отлично справилось с поставленной задачей, несмотря на время и место промысла. Этот район известен своими жестокими штормами и критической ледовой обстановкой. Капитаны предпочитают не работать здесь в этот период. Не каждое судно, даже классом выше, справиться с такими природными нагрузками в совокупности с нагрузками при глубоководном промысле. КП "Шанс 104" после модернизации может вести такой промысел в открытом море без ограничений. Вылов превысил показатели других рыболовов почти в 2,5 раза и составил 745,6 тонны за 3 месяца. Грамотная и глубокая модернизация судна позволила компании увеличить прибыль и многократно окупить все затраты на модернизацию.

Это лишь один из кратких примеров правильности выбранного направления по модернизации судов «Восток-1». Постепенное внедрение новых технологий и технических решений уже в 2016 году позволила освоить глубины до 1400 метров и выловить 8,5 тысяч тонн глубоководного краба. А это – 15% от всего объема краба, добытого в Дальневосточном бассейне.

Аналогичная ситуация складывается с глубоководной рыбой – макрурусом. Значительную перспективу этого объекта отмечает ведущий н.с. ТИНРО-центра к.б.н Тупоногов В.Н., недавно проведенный научный эксперимент, с участием флота РК «Восток-1» и Находкинской БАМР по настройке прогнозной модели оценки промыслового запаса, позволит проводить научные исследования с использованием ярусоловного флота , а значит оценивать запас практически на любой глубине. Пробные постановки порядков на глубину до 1700 метров выявили огромнейшие запасы этой рыбы. Как говорили сами рыбаки: «Рыба сидит на каждом крючке» и уловы ярусного судна среднего тоннажа достигают до 40 тонн в сутки, тогда как на шельфе обычные уловы такого же судна 3-8 тонн. Но эти эксперименты сразу показали проблему: выборка огромного улова с такой глубины создает невероятную нагрузку на выборочное оборудование и промысловое вооружение, что влечет интенсивный износ и преждевременный и аварийный выход его из строя. Необходимо было искать технические и можно сказать инновационные решения этих новых задач.

Заявка подана

«Решение о получение статуса резидента компанией «Восток-1» принималось взвешено, - рассказывает Александр Сайфулин. – Прежде всего, нам нужно было понимание, можем ли мы технически разработать и исполнить этот сложный проект. Наши специалисты встречались с ведущими научными организациями и конструкторами орудий лова. Мы приносили документацию, данные промысла, характеристики судов. И в результате проделанной работы мы подобрали всё необходимое для ведения работы на глубинах в диапазоне 1400-2500 метров. Это и модернизация самих судов для работы в середине морей, более совершенные промысловые механизмы и подбор уникального промыслового вооружения, подбор приборов с возможностью видеть эти глубины, более совершенное технологическое оборудование для обработки морских гидробионтов. И только после того, как стало понятно, что технически это можно сделать, компания начала работать над бизнес-планом и готовить заявку».

Освоение больших глубин - это комплексное мероприятие, которое ограничивается не только внедрение новых технических решений, но требует и серьезной подготовки членов экипажа, которым предстоит освоить работу на новых механизмах и в новых условиях рыбалки, поэтому особое внимание в проекте уделено нашей главной ценности – труженикам моря. Предполагается значительное увеличение заработной платы членов экипажей.

Компания уже представила в Администрацию Свободного порта свой проект и заявку на получение статуса резидента. И надеется на положительное решение. Реализация инвестиционного проекта откроет новую страницу рыбного промысла на Дальнем Востоке и позволит перенять опыт рыбаков РК «Восток-1» другим компаниям, что было уже не раз, но это предприятие никогда не останавливается на достигнутом.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА по освоению глубоководного промысла:

Ведение промысла на глубинах 1400-2500м.

Инвестиции – более 400 млн.рублей.

Срок окупаемости 8 лет.

Увеличение вылова уже через три года на 18%, а через 10 лет на 30%.

Создание более 100 новых рабочих мест.

Прирост поступлений от налогов в бюджеты разных уровней – более 800 млн.руб.

СПРАВКА по компании РК «Восток-1»:

Компания непрерывно работает более 26 лет

По итогам 2016 года компания заняла первое место в рейтинге рыбопромысловых компаний Приморья

Фискальные сборы в бюджеты и фонды всех уровней за 2016 год составили 423 млн.рублей, включая налог на прибыль 148 млн.руб.

На предприятии трудится более 700 человек.