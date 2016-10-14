В игорную зону "Приморье" удалось заманить инвестора из Камбоджи

Один из инвесторов интегрированной развлекательной курорта «Приморье», камбоджийская компания Naga Corp Ltd начнет строительство первого объекта по графику – в ноябре текущего года. Информацию официально подтвердило руководство азиатского инвестора и девелопер проекта – Корпорация развития Приморского края. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил председатель совета директоров компании Naga Corp Тим МакНелли, работа по созданию гостиничного комплекса с казино и аквапарком «Маяк» на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» идет согласно графику.

«Реализация нашего проекта на территории Дальнего Востока России идет точно по расписанию. Мы ожидаем запустить работу первого объекта уже летом 2018 года. На данный момент мы совершаем последние штрихи по подготовке земляного участка. Строительные бригады нашего китайского подрядчика-компании China Harbour Engineering готовы приступить к строительству», – рассказал представитель руководства компании.

Генеральный директор девелопера курорта АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев сообщил, что компания начнёт строительство своего первого объекта в конце этого года.

«Строители выйдут на площадку точно в сроки, прописанные в нашем инвестиционном соглашении с Naga Corp. На последнем совещании согласовали время выхода на конец октября-начало ноября», – рассказал он.

В рамках первой очереди строительства проектом компании предусмотрено создание 11-ти этажного гостиничного комплекса с казино. Согласно плану, объект будет включать в себя отель на 279 номеров и концертный зал на 2000 мест. В зале казино будут установлены 300 игровых автоматов и 30 игровых столов.

Тим МакНелли отметил, что за счет открытия своего объекта на территории курорта «Приморье» компания стремится к эффективному расширению своей деятельности в Северо-Восточной Азии. Напомним, компания Naga Corp Ltd является одной из самых крупных компаний в Азии по строительству казино, отелей и развлекательных зон.

На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс «NagaWorld», расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпень.

В интегрированном развлекательном курорте «Приморье» компания начала освоение земельных участков в мае 2015 года. При личном участии камбоджийских инвесторов 22 мая состоялась торжественная церемония закладки первого камня на строительном участке, расположенном на живописном пляже бухты Муравьиная. Стоит отметить, это пока это единственный инвестор, объект которого расположен на берегу морского залива.

На строительство первого этапа компании выделено порядка 70 миллионов долларов. Общая сумма инвестиций в проект составляет 350 миллионов долларов США. Завершить создание развлекательного комплекса «Маяк» компания планирует к 2021 году.

По словам руководителя Корпорации развития Приморского края, параллельно в игорной зоне будет вестись строительство остальных объектов инфраструктуры, в их числе налаживание системы водоснабжения и водоотведения, проведение электросетей, строительство участков автодороги и другие работы, необходимые для поддержания работы нового игорно-развлекательно объекта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.