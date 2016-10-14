Альтернативные способы оплаты услуг связи предлагает "Ростелеком"

«Ростелеком» предлагает своим клиентам воспользоваться удобными способами оплаты услуг связи. Для пополнения баланса сегодня не обязательно приходить в офис компании. Клиенты в Приморском крае могут оплатить домашний телефон, интернет и «Интерактивное телевидение», воспользовавшись альтернативными способами, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Внести деньги на счет в любое время, в любом месте, быстро и без комиссий можно с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК) абонента, для этого достаточно привязать к счету банковскую карту. Кроме того, в ЕЛК можно подключить новые сервисы и услуги, поменять тариф. Клиенты компании, которые не используют ЕЛК, могут оплатить услуги связи на официальном сайте компании в разделе «Оплата». Здесь же абонент может самостоятельно менять тарифные планы.

В Едином личном кабинете на сайте «Ростелекома» можно также воспользоваться сервисом «Обещанный платеж». Для этого достаточно ввести логин и пароль для доступа на главную страницу портала «Ростелекома», выбрать закладку «Оплата», далее нажать «Обещанный платеж». В открывшемся окне выбрать свой номер лицевого счета и нажать клавишу «Продолжить». В появившемся окне с суммой доступного платежа необходимо еще раз нажать кнопку «Подтвердить».

Также через Личный кабинет можно осуществить и «Автополнение банковской картой». Для этого достаточно ввести свои идентификационные данные на страничке Личного кабинета, войти в закладку «Оплата», выбрать «Автопополнение банковской картой» и способ пополнения: либо по достижению минимального остатка, либо погашение на 1-е число месяца, либо ежемесячное пополнение счета в указанный день. Затем в открывшемся окне выбрать номер своего лицевого счета, условие для автопополнения, дату и сумму списания и нажать клавишу «сохранить».

Все клиенты «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома» могут пополнить свой лицевой счет прямо на экране телевизора с помощью ТВ-приставки и банковской карты Visa или MasterCard. Для этого в меню «Интерактивного ТВ» нужно найти раздел «Управление услугами», а в нем последовательно выбрать пункты «Пополнение баланса» и «Произвольная банковская карта». В открывшемся окне необходимо ввести сумму платежа (не более 10 000 рублей) и реквизиты банковской карты (с помощью виртуальной клавиатуры). Платеж поступит на лицевой счет моментально.

Еще одним из универсальных способов оплаты являются банкоматы «Сбербанка», которые помогут перечислить деньги с пластиковой карты или примут наличные. Оплата услуг «Ростелекома» в банкоматах «Сбербанка» осуществляется без комиссии. Если вносимая сумма окажется больше, чем указано в счёте, остаток можно автоматически перенести на следующий месяц.

Для держателей банковской карты Сбербанка оплата услуг «Ростелекома» также доступна через «Личный кабинет» на сайте «Сбербанк Онлайн». Через вкладку «Платежи и переводы» необходимо выбрать наименование услуги, поставщика услуг, вести необходимые данные. Также возможно подключение «Автоплатежа» Сбербанка, этот сервис позаботится о регулярной и своевременной оплате счетов за услуги связи.

Оплатить телефон, интернет и «Интерактивное телевидение» можно с помощью любых других банков. Для этого достаточно воспользоваться системой интернет-банкинга, выбрать в перечне провайдеров «Ростелеком», указать тип услуги и внести нужную сумму. Оплата будет проведена моментально и без комиссии. Моментальный прием платежей также осуществляются через электронные сервисы «QIWI кошелёк», «Единый кошелёк», «Яндекс.Деньги» и WebMoney, но в этом случае системой контрагента может взиматься комиссия.

Оплатить услуги связи можно и в любом отделении «Почты России» или через платежные терминалы QIWI, выбрав в основном меню компанию «Ростелеком», наименование оплачиваемой услуги, ввести номер телефона, договора или лицевого счета и оплатить услугу, внеся в терминал необходимого количества денежных средств с учетом комиссии.

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.