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Во Владивостоке начали гонять бабушек за несанкционированную торговлю
Специалисты администрации Владивостока совместно с полицией, судебными приставами, миграционной и налоговой службами теперь регулярно проводят совместные рейды по пресечению такой незаконной торговли. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Так,в четверг, 13 октября, специалисты вновь вышли в рейд. Среди выявленных незаконных торговых точек - лежащие на земле картонные коробки, наскоро сбитые лотки и багажники автомобилей, с которых продавцы реализуют на улице Русской продукты питания, бытовую химию, текстильные товары и многое другое. Зачастую условия хранения товаров не соответствует норме, у торговцев отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
«Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся регулярно. На нарушителей составляются протоколы об административной ответственности, - сказал Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района, - Согласно действующему законодательству штраф за данное нарушение для физических лиц составляет до 3 тысяч рублей».
По итогам вчерашнего рейда чиновники привлекли к ответственности 15 владельцев незаконных торговых точек. На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Им грозят штрафы до 3 тысяч рублей.
Рейды по выявлению незаконных торговых точек и привлечению к ответственности нарушителей проводятся регулярно во всех районах Владивостока.
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