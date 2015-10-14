"Союз Петролеум" снова взял верх в суде над КГУП "Примтеплоэнерго"

Нынешняя победа компании-поставщика в очередной раз подтверждает ее правоту и теперь КГУП «Примтеплоэнерго» будет вынуждено заплатить задолженность в размере свыше 180 млн. рублей плюс 20 млн. судебных издержек.

Похоже, что история судебного противостояния ООО «НК «Союз Петролеум» и КГУП «Примтеплоэнерго» в споре за 318 млн. рублей вышла на финишную прямую. И эта «финишная прямая» - не в пользу КГУП «Примтеплоэнерго». Решение коллегии судей из Арбитражного суда Дальневосточного округа 6 октября 2015 г. поставило точку в споре по самому крупному из дел – о поставке мазута на 180 млн. рублей. Коллегия судей из Хабаровска постановила: решение Арбитражного суда Приморского края и Пятого апелляционного арбитражного суда вынесено законно и отмене или пересмотру не подлежит. Остановленное было исполнительное производство на 180 млн. рублей снова приобрело актуальность. Теперь по самому большому из спорных дел между ООО «НК «Союз Петролеум» и КГУП «Примтеплоэнерго» в деле поставлена точка – уже в третьей инстанции, в Хабаровске.

Таким образом, сегодня можно говорить, что мнение руководителя КГУП «Примтеплоэнерго» Алены Григорьевой, озвученное 19 мая 2015 г. на встрече с депутатами Заксобрания Приморья, о том, что в суде нужно идти до конца, оказалось стратегически не верным. Весьма маловероятен такой исход, при котором последняя судебная инстанция – Верховный Суд РФ, вдруг возьмет и «поломает» решение трех подряд судебных инстанций. А ведь на той самой майской встрече с краевыми парламентариями депутат ЗС ПК Петр Журавлев предупреждал Алену Григорьеву о возможных негативных судебных последствия: мол, не проще ли рассчитаться с поставщиком за топливо, а не устраивать судебных баталий, чреватых проигрышами и судебными издержками? Однако к мнению депутата Петра Журавлева Алена Григорьева не прислушалась, пообещав «пойти до конца». Что это – убежденность в своей правоте, упрямство, менеджерская стратегия – непонятно. Но понятно одно: свыше 180 миллионов рублей начнут взыскивать аккурат накануне начала отопительного сезона. Конечно, если у КГУП «Примтеплоэнерго» есть запас топлива на всю зиму – это один разговор. А вот если нет, то руководство КГУП попадает в затруднительную ситуацию: не рассчитавшись за отопительный сезон 2014-2015 гг., погрязнув в проигранных судах с возможность ареста банковских счетов, можно поставить под вопрос прохождение отопительного сезона. И винить здесь будет некого, кроме самих себя: депутат Петр Журавлев именно об этом и предупреждал.

При этом проигранный суд КГУП «Примтеплоэнерго» в очередной раз показал и еще одно слабое место «Примтепла»: все обвинения в адрес ООО «НК «Союз Петролеум» в якобы завышенных ценах топливо и даже в противоправных действиях, опять оказались развенчанными. При этом, независимо от суда, ни прокуратура, ни полиция также не усмотрели никаких криминальных действий в работе «Союза Петролеум»по договорам поставки с КГУП «Примтеплоэнерго». Тут есть повод задуматься: а зачем было вообще в чем-то обвинять поставщика?

При этом нужно отметить, что решение АС Дальневосточного округа в Хабаровске, вероятнее всего, символизирует поражение не только руководства КГУП «Примтеплоэнерго», но и всей властной вертикали в Приморье. На протяжении полугода краевые власти в Приморье старательно «не замечали» проблемы с невыплатой 318 млн. рублей за поставленное топливо – якобы, это «спор двух хозяйствующих субъектов» и «суд разберется». Суд разобрался. Теперь в ход пойдет исполнительный лист по взысканию свыше 180 млн. руб.

А в это самое время «положительный пиар» Алены Григорьевой, как эффективного руководителя «Примтепла», существенно усилился. СМИ, лояльные к краевым властям, активно рассказывают о том, как предприятие героически выпутывается из долгов, не менее героически готовится к отопительному сезону и что Алена Валентиновна Григорьева – один из лучших антикризисных управленцев в Приморье. Рассказы потрясают своим размахом и масштабом: целые газетные страницы в краевых изданиях расходуются на то, чтобы рассказать о том, как Алена Григорьева приводит дела в порядок в КГУП «Примтеплоэнерго». Для справки: стоимость одной газетной страницы во Владивостоке составляет от 45 до 70 тысяч рублей. Неужели краевые печатные СМИ размещают такие материалы бесплатно, из чувства любви и гордости за КГУП «Примтеплоэнерго»? А выходит ведь не одна страница. И не в одной газете. Размещение «хвалебных од» руководству «Примтепла» вошло уже у многих газет в систему. Интересно, кто платит? Загадочной остается и ситуация с хабаровским адвокатом с гонораром за 15 млн. рублей: адвокат, вроде бы, есть, а судебных побед – нет. При этом к взысканию 180 млн. рублей может быть присовокуплено еще примерно на 20 млн. рублей процентов за незаконное пользование чужими деньгами и иных судебных издержек. Учитывая, что многие финансовые потери КГУП «Примтеплоэнерго» субсидирует Приморский край, возникает резонный вопрос – а кто будет платить за судебные издержки и прочее? И не вызваны ли все эти суды и сопутствующие им судебные издержки только амбициями одного-единственного человека? И эти вопросы уже не «закрасишь» никаким «белым» или, правильнее сказать, «положительным» пиаром…

Сергей ЛАРИН, «Приморский репортер».