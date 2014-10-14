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Японцам захотелось приморской гречки

14 Октября 2014, 15:19 | Приморье

Вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО на прошедшей неделе встретился с делегацией японской компании Sumitomo Corporation Hokkaido.

На встрече стороны обсудили сотрудничество Приморья и японской компании в различных сферах. Преимущественно речь шла о совместных проектах в области сельского хозяйства.

Как отметил президент Sumitomo Corporation Hokkaido Такаюки ДОИ, делегация приехала в Приморье, чтобы изучить возможности для реализации новых проектов в регионе. Так как климат Хоккайдо во многом схож с приморским, здесь могут быть применены многие технологии, которые уже опробованы в Японии.

В частности, японскую сторону интересует возможность экспорта приморской гречихи. У участников делегации уже намечен ряд встреч с приморскими фермерами.

Сергей Сидоренко сообщил, что в Приморье планируется строить зерновой терминал для перевалки больших объемов зерна не только из Приморья, но и из Сибири. В перспективе такая логистика могла бы стать существенным подспорьем для японских партнеров.

Также вице-губернатор отместил, что один из приоритетов для Приморья сегодня - развитие тепличного овощеводства. Это направление обозначено губернатором края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ для снижения импортозависимости края от зарубежных овощей в холодное время года.

«В Приморье пришел газ - доступный и недорогой энергетический ресурс для развития тепличных производств», - подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что в крае есть достаточное количество свободных сельскохозяйственных земель. В регионе уже действует ряд аграрных проектов в партнерстве с компаниями из Китая и Республики Корея, и японская компания также может выступить в числе партнеров.

Господин Такаюки Дои отметил, что тепличное растениеводство - также интересное направление для их компании. По его словам сегодня на Хоккайдо Sumitomo Corporation реализует пилотный проект по выращиванию клубники в теплицах, и данная технология может быть применена и в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство  АТР 



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  • Псевдоним15:42, 14.10.2014#

    Сидоренко Сергей Петрович - Великий Русский Подвижник сельского хозяйства (с) - материал из Википедии.

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