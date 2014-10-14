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Промышленникам префектуры Осака показали приморские проекты
Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморья Алексей СТАРИЧКОВ встретился с делегацией ассоциации промышленников японского города Хигасиосака, что в префектуре Осака.
Алексей Старичков отметил, что Приморье сегодня стремится развивать и укреплять отношения с соседними странами. Так, регион видит японские предприятия в качестве партнеров в сфере рыбопереработки, производства автомобильных запчастей, пластмасс и других химических продуктов, в области сельского хозяйства, туризма.
«Мы стремимся также к развитию торговых связей, чтобы продукция, произведенная в Приморье, находила своих покупателей в странах АТР», - подчеркнул директор департамента.
Презентацию инвестиционных возможностей региона для японской делегации провела первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ЯСКЕВИЧ.
Она подчеркнула, что президент России Владимир ПУТИН объявил развитие Дальнего Востока национальной стратегией XXI века. И Приморью в этом отводится ключевая роль.
Сегодня в регионе уже реализуется и готовится к реализации более 170 инвестиционных проектов общей суммой вложений более $114 млрд.
Крупнейшие из этих проектов – кластер по производству нефтехимических материалов в Партизанском районе, строительство завода СПГ в Хасанском районе, производство высокотехнологичной автомобильной продукции на базе особой экономической зоны во Владивостоке, развитие транспортно-логистического потенциала региона за счет модернизации транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», наращивание мощности приморских портов.
Кроме того, она рассказала о создании в Приморье территорий опережающего развития с льготными налоговыми и таможенными режимами для резидентов.
По словам Елены ЯСКЕВИЧ, объем иностранных инвестиций в экономику Приморья в прошлом году в 4 раза превысил уровень предыдущего года.
«Сегодня в Приморье работают около 60 предприятий с японскими инвестициями и около 20 представительств японских компаний», - отметила Елена Яскевич.
Участники японской делегации поблагодарили спикеров за подробную и интересную презентацию.
«Проекты, которые реализуются в Приморье, безусловно, очень интересны и перспективны. Уверен, члены нашей ассоциации станут их участниками», - отметил председатель совета директоров, генеральный директор Takashima Industries Co., Ltd Масаясу ТАКАСИМА.
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