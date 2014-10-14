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Аэропорт Владивостока недобрал пассажиров на фоне падения спроса
«Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) пока не может справиться с отрицательной динамикой по пассажиропотоку. Если в первом полугодии этот показатель сократился в сравнении с первым полугодием 2013 года на 1,7%, то по итогам 9 месяцев недобор составил уже 3%.
Всего в январе-сентябре 2014 года МАВ обслужил 1,372 млн пассажиров, в том числе 991 тыс. на внутренних воздушных линиях и 381 тыс. - на международных.
В сообщении МАВ говорится, что сокращение показателей объясняется общим снижением спроса на авиаперевозки на туристических направлениях. Вместе с тем в сезоне летней навигации интересом пассажиров пользовались новые и возобновленные маршруты в Азию. Так, авиакомпания «Якутия» предложила чартерную программу полетов в Мацуяму, Ниигату, Нариту, Шизуоку, Тоттори (все - Япония) и Янг-Янг (Южная Корея).
Китайская China Southern Airlines начала выполнять регулярные рейсы в Яньцзи с частотой 3 раза в неделю, а также чартерные рейсы в Шэньян (оба - Китай).
Авиакомпания «Аврора» возобновила полеты в Пекин, Гонконг, Токио, Харбин и Муданьцзян, узбекская «Узбекистон Хаво Йуллари» - в Ташкент.
На международных направлениях заметное развитие получили японские маршруты. В частности, количество рейсов в Токио достигало 7 в неделю.
На внутренних авиалиниях, благодаря возобновленным рейсам «Трансаэро» во Внуково, количество вылетов в Москву увеличилось с 3 до 4 в день. Также выросла частота сообщения с Благовещенском, Читой, Иркутском и Хабаровском
«Международный аэропорт Владивосток» в 2013 году обслужил 1,853 млн пассажиров, что на 14,1% больше, чем в 2012 году. Это самый высокий показатель за всю историю аэропорта.
Напомним, что ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) объявило запрос предложения на приобретение пакетов акций АО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. На продажу выставлены 52,16% акций ОАО «МАВ», 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток». Заявки на участие принимаются до 31 октября 2014 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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