Во Владивостоке Huawei и "МегаФон" показали будущее

«Изюминкой» презентации стало знакомство с демонстрационным мобильным контейнерным Huawei Demo truck

Стремящиеся к лидерству в своих сегментах китайский производитель инфотелекоммуникационного оборудования Huawei и российский оператор связи «МегаФон» провели во Владивостоке презентацию «Мобильные технологии меняют мир». В ходе встречи с участниками рынка представители компаний рассказали об инновационных проектах, реализуемых в регионе, а также продемонстрировали новые разработки в области телекоммуникационного оборудования и решений.

Директор Приморского регионального отделения ОАО «МегаФон» Евгений ЕРМОЛЕНКО рассказал об инновационных проектах, внедренных в Приморье, в частности о сети 4G, которую «МегаФон» построил с использованием оборудования Huawei. По последним данным, сеть четвертого поколения уже запущена в 67 регионах России.

«Запуск сети уже добавил «МегаФону» около 2 млн новых абонентов. Это достойный ответ скептикам, которые не верили в коммерческий успех технологии. Сегодня«МегаФон» обладает четырехкратным преимуществом в верхней части частотного спектра над любым из представленных операторов в России и в Приморье в частности. Именно от этого показателя зависит качество и скорость интернета у конечного пользователя», - отметил Евгений Ермоленко.

«Изюминкой» мероприятия стало знакомство с демонстрационным мобильным контейнерным Huawei Demo truck, который добрался до Дальнего Востока впервые за три года его работы. Стартовал автомобильный демо-трак из Санкт-Петербурга, затем перебрался в Москву, далее были Самара, Казань, Иркутск, Хабаровск и др.

Конечной остановкой Huawei Demo truck стал Владивосток, жители которого, как отметил директор Дальневосточного филиала ООО «Техкомпания Хуавэй» Алексей СОБОЛЕВ, по части «продвинутости» ни в чем не уступают москвичам или питерцам.

«Сегодня Владивосток ни в чем им не уступает. В знании телекоммуникационных технологий или умении ими пользоваться. В последнее время ведущие компании действуют на опережение. Теория опережающего развития, которой придерживается и «МегаФон», уже приносит свои плоды. Наши абоненты и партнеры это ценят», - поддержал коллегу Евгений Ермоленко.

Задача, возлагаемая на автомобильный Demo truck, - демонстрация решений Huawei нынешним и потенциальным заказчикам.

Досье "Золотого Рога": Huawei была создана в 1987 году бывшим китайским военным Жэнем ЧЖЭНФЭЕМ, биография которого стала одной из причин ограничения деятельности компании в ряде развитых стран, включая США. В настоящее время он и еще три топ-менеджера занимают пост CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода.

На российский рынок Huawei вышла в 1997 году, при этом Россия стала первым зарубежным рынком для китайской компании). Сейчас Huawei работает в 140 странах мира. Huawei планирует в течение пяти лет занять 15-20% российского рынка корпоративных IT-решений и стать вторым игроком на этом рынке. Для достижения поставленных целей компания планирует делать акцент на поставку российским заказчикам комплексных решений, охватывающих все уровни инфраструктуры центров обработки данных - от инженерной инфраструктуры до облачной платформы.

Huawei поставляет в числе прочего оборудование для строительства сетей сотовой связи различных стандартов российским операторам. В частности, технику китайской компании используют операторы «большой тройки» (МТС, «ВымпелКом», «МегаФон») и «Ростелеком».

Так, в июне «МегаФон» объявил о заключении контракта с Huawei на поставки оборудования для строительства и модернизации сетей 2G, 3G и LTE. Китайский вендор также предоставит «МегаФону» программное обеспечение и услуги по техническому обслуживанию сетей.

Стоимость контракта составляет несколько десятков миллиардов рублей (точную сумму оператор не раскрывает). Срок действия соглашения - 7 лет. Как отметил гендиректор «МегаФона» Иван ТАВРИН, аналогичные соглашения с вендорами в России, как правило, ограничиваются тремя годами.

Huawei стал одним из победителей тендера по выбору поставщиков оборудования и программного обеспечения, проведенного «МегаФоном». Как сообщалось, в тендере участвовали практически все крупные поставщики оборудования для сотовых сетей, в том числе Nokia Solutions and Networks (NSN), Ericsson, ZTE, Alcatel-Lucent, Samsung и NEC. Одним из преимуществ Huawei стало то, что его оборудование уже активно используется в сети «МегаФона».

Досье "Золотого Рога": На конец 2013 года в сети «МегаФона» было самое большое в России количество базовых станций 3G и 4G (43 тыс. 416). LTE-сеть оператора охватывает 53 региона РФ. Компания заявила о намерении к концу 2014 года обеспечить покрытие связью 4G большей части населения страны. В Приморье у оператора порядка 150 базовых станций 4G, что позволяет предоставлять услугу 78% населения края.

В феврале этого года «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети LTE-Advanced (LTE-A), которая позволяет комбинировать частотный спектр для увеличения скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Сеть была развернута в пределах Садового кольца Москвы на частотах 2,6 ГГц самого «МегаФона» и «Скартела» (ширина парных полос составила 7,5 МГц и 30 МГц соответственно). Для подключения к этой сети «МегаФон» предлагает специально произведенный Huawei роутер MegaFon Space.

«В регионе технологии LTE-A еще не реализованы. Но при сигнале от рынка они будут развернуты максимально быстро и эффективно», - говорит Евгений Ермоленко.

Представленное в ходе презентации оборудование и решения способны кардинально повлиять на развитие сетей связи и качество оказания услуг. Алексей Соболев отмечает, что концепция использования персонального компьютера и интернет-пространства изменится в течение нескольких лет.

«Я говорю о глобальном переходе к облачным сервисам. Выражаясь простым языком, в скором времени мы перестанем гнаться за мощными вычислительными характеристиками своих компьютеров. Нам будет достаточно качественного изображения и сетевого оборудования, обеспечивающего гигабитные каналы по беспроводным стандартам. Вычислением будут заниматься специальные дата-центры, суперкомпьютеры. Конечному потребителю это позволит пользоваться тяжелым контентом, самыми актуальными версиями профессионального программного обеспечения без необходимости постоянно обновлять характеристики своего устройства. Подобные центры уже есть у «МегаФона». Приятно, что оператор смотрит на годы вперед», - говорит директор Дальневосточного филиала ООО «Техкомпания Хуавэй».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.