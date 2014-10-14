В Приморье "Михайловский бройлер" расправляет крылья

Запрет на ввоз продуктов питания из ряда западных стран позволяет местным производителям выйти из кризиса

В условиях введенного на территории России эмбарго на ввоз продуктов питания из США и стран Евросоюза на самом высоком уровне вновь остро встал вопрос об импортозамещении и ускоренном развитии сельхозпроизводства. Государство намерено использовать запрет как дополнительный толчок для роста производства продуктов питания на территории России.

Дальний Восток по обеспеченности населения собственным продовольствием находится далеко не на первом месте – у нас в дефиците мясо и молоко, многие сельскохозяйственные культуры. Практически полностью регион закрывает собственные потребности лишь в продуктах птицеводства – куриного мяса и яйца в регионе производится достаточно. Тем не менее повсеместный рост цен на продукты питания не обошел стороной и этот рынок. Почему так происходит? В какой ситуации сегодня находятся птицеводы? Как получилось так, что, выведя за последние 10 лет отрасль из кризиса, птицефабрики оказались в убытках? С этими вопросами корреспондент «ЗР» отправился на крупнейшее на Дальнем Востоке птицеводческое предприятие ЗАО «Михайловский бройлер».

Генеральный директор предприятия Григорий Патрушев встретил гостей радушно и лично провел двухчасовую экскурсию.

Все большое хозяйство птицефабрики расположилось на 171 га земли в поселке Заводском, что вблизи Артема. Чтобы обойти территорию пешком, не хватило бы и целого дня, поэтому, загрузившись в фирменный автобус, отправляемся осматривать окрестности.

«Всего на нашей территории находится 59 птичников, рассчитанных на 2 млн 700 тысяч птицемест, - начинает экскурсию Григорий Владимирович. – На сегодняшний день на фабрике примерно 2 млн 300 птиц. Это не значит, что мы недозагружены, просто у нас существует определенный цикл – птица находится в птичнике 42 дня, затем он полностью вычищается, моется, дезинфицируется. После каждого оборота мы обжигаем пол, белим стены, засыпаем чистые опилки. На это уходит примерно 12 дней. После этого в птичник заселяется новая партия цыплят. Кстати, в Америке такую процедуру в птичниках проводят один раз в год. Мы в течение года обрабатываем птичник 6 раз. То есть каждая партия птицы растет практически в стерильных условиях, что позволяет нам не использовать в производстве лекарственные препараты».

Еще один плюс такого подхода, кстати, ощущает на себе каждый, кто приезжает на фабрику. Заранее приготовившись к неприятному запаху, которым, как правило, сопровождается процесс животноводства, мы с удовольствием отметили, что ни на территории, ни в самих птичниках его практически нет. А это значит, что процесс производства устроен так, что не несет ущерба окружающей среде.

В первом птичнике, который нам показывает генеральный директор, 25 тысяч маленьких желтых комочков, которым отроду всего три дня. Температура и влажность здесь регулируются компьютером, а корм и вода подаются автоматически. Сейчас цыплята свободно перемещаются по территории, а через 40 дней на каждого подросшего до 2 кг бройлера будет приходиться не более 0,05 кв метра площади.

По дороге в следующий птичник заходим в инкубатор. Здесь яйцо, привезенное с Надеждинской птицефабрики (п. Новый Приморского края), дезинфицируют и укладывают в «выводник». Через 506 часов на свет появляются цыплята, которых после сортировки и вакцинации «заселяются» в приготовленные для них теплые и чистые птичники. Мощности фабрики позволяют одновременно закладывать в инкубаторий около 1 млн яиц.

В следующем «птичьем доме» на нескольких ярусах расположились клетки с птицами, которым 10 дней. Это уже подросшие цыплята, освоившиеся и прибавившие в весе. В огромном помещении одновременно находится 83 000 живых существ.

«Энергозатраты на производство – колоссальные, - продолжает Григорий Владимирович. - Постоянно работают приточно-вытяжная вентиляция – 5 кубометров воздуха необходимо на 1 кг живого веса. Сейчас в этом птичнике находится порядка 100 тонн живого веса, 500 тысяч кубометров воздуха пролетает через этот вентилятор. А зимой этот воздух необходимо еще и подогревать. Так как стоимость электрической и тепловой энергии постоянно растет, в 2006 году построили свою котельную и уже отапливаемся самостоятельно».

Есть у руководства фабрики и еще один проект, который бы позволил еще удешевить производство тепла. «Совместно с санкт-петербургской компанией «Агробиогаз» мы сделали проект утилизационной установки на 120 тонн помета в сутки, - делится планами г-н Патрушев. - Эта установка позволит на 30% закрыть потребности фабрики в тепле, ускорить процесс обеззараживания отходов. Более того, на выходе получается биогумус, который также можно продавать. Этот проект прошел слушания в экологическом совете администрации Приморского края, получил одобрение. Но пока нет оборотных средств на его реализацию – проект обойдется в 100 млн рублей».

Дальше мы отправляемся в самое сердце птицефабрики, которая в прямом смысле питает все предприятие. Это кормоцех. Ежедневно бройлеры потребляют 220 тонн корма.

Процесс приготовления кормов полностью автоматизирован: оператор за компьютером устанавливает определенные нормы, корма взвешиваются, смешиваются, отгружаются питомцам. В корм входит целый ряд компонентов: зерновая составляющая (пшеница и кукуруза), белок (соя, рыбная и мясокостная мука), растительное масло, витамины и минералы.

«Птица у нас очень вкусно кушает, причем каждый день получает свежий, только что приготовленный корм, - рассказывает Григорий Патрушев. – Сою и кукурузу используем всегда приморскую, пшеница в этом году тоже хорошо уродилась у нас в крае, поэтому если и будем докупать, то немного. Всего закупаем порядка 80 тыс. тонн зерновых в год. Сейчас очень надеемся на то, что в связи с неплохим урожаем сельхозкультур корма подешевеют: после прошлогоднего наводнения на Дальнем Востоке уровень цен пока не опускался».

Кстати, закупать корма по выгодным ценам предприятие могло бы впрок – уже есть проект еще одного комбикормового цеха, под него подготовлен котлован, подводятся железнодорожные пути, есть оборудование. Но построить и запустить его у предприятия также пока не хватает средств – почти два года фабрика работает за счет кредитов, которые уходят на поддержание предприятия на плаву, инвестиционные средства ушли на зарплату, текущие платежи, закупку кормов.

«На складе у нас уже почти год лежит несмонтированное оборудование нового кормового цеха. Мы его купили в лизинг, платим проценты, но не можем его смонтировать, потому что реально не хватает на это средств, - говорит Григорий Владимирович. - Уже полтора года мы работаем ниже себестоимости: из-за вступления России в ВТО в край пришло много дешевого куриного мяса. И мы были вынуждены снизить цены более чем на 40%. Эта ситуация просто вымыла из предприятия все инвестиционные деньги. Сегодня мы не скрываем, что ситуация с эмбарго позволила нам несколько поднять цены – на сегодняшний день наша отпускная цена на уровне 2012 года».

Однако даже в сложной рыночной ситуации предприятие сохранило и поголовье, и маточное стадо, и объем выпускаемой продукции. Не экономили ни на кормах, ни на вакцинах, хотя в связи с ростом курса иностранных валют последние сегодня приходится закупать совсем по другой цене, чем ранее.

Дальше мы направляемся в перерабатывающий цех: стерильная одежда, шапочки и маски, бахилы и перчатки и обязательный дезинфекционный барьер на входе – таковы правила для всех, кто заходит на производство. В цехах разделки практически хирургическая чистота и освежающая прохлада. Практически все производство автоматизировано, а ручной труд используется в основном только на контроле произведенной продукции: через руки контролеров проходит около 10 тонн готовой продукции в час – такова мощность предприятия.

«Наше предприятие производит не только мясо бройлеров, но и различные продукты переработки, - продолжает директор предприятия. – Это сосиски и сардельки, колбасы и копчености, бифштексы и рулеты. Эта продукция пользуется хорошим спросом у потребителя. Есть задумки и по расширению ассортимента, но пока на это не хватает рабочих рук».

Компания «Михайловский бройлер» — крупнейший производитель мяса птицы в Дальневосточном регионе России. ЗАО «Михайловский бройлер» было создано в 2002 году на базе птицефабрики «Михайловская», расположенной в поселке Заводском Приморского края. Сейчас эта фабрика полностью реконструирована и оснащена современным производственным оборудованием. В 2006 году компания купила Надеждинскую птицефабрику, расположенную в п. Новлм Приморского края. В 2007 году ЗАО «Михайловский бройлер» стало владельцем Хабаровской птицефабрики, которая находится в пос. Березовка Хабаровского края. Общая производительность всех предприятий компании составляет 45 800 тонн в живом весе в год.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий ПАТРУШЕВ, генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер»:

- Сегодня к нам часто обращаются с вопросом: почему за последние несколько месяцев поднялись цены на куриное мясо? Ведь производство местное, корма тоже. Да, за последний месяц курица действительно подорожала. Но сегодня вся наша продукция стоит так же, как в ноябре-декабре 2012 года.

С птицеводством у нас в стране произошла следующая ситуация. Оно было объявлено приоритетом, мы начали активно развиваться: модернизировали и расширяли производство, строили комбикормовые мощности и даже приобрели собственные посевные площади. И так поступали не только мы – по такому пути шли многие региональные производители. Все это дало результаты, внутренний рынок практически полностью закрыли продукцией российского производства. А потом Россия вступила в ВТО, и на рынок пришла более дешевая курица из других стран.

Цена на этот продукт резко пошла вниз - с января по апрель 2013 года мы пять раз опускали цены. Корма, топливо, вакцины в это время только дорожали. В таких условиях многие предприятия закрылись, мы же сохранили фабрику, маточное стадо, производство и коллектив. Пришлось пожертвовать инвестиционными деньгами, то есть развитие на это время заморозилось, мы просто выживали, в основном за счет кредитов.

Сейчас рыночная ситуация позволила нам немного вернуть то, что было утеряно. Мы начали расплачиваться с кредитами, в октябре выйдем на полную мощность. О прибыли речь пока не идет – сегодня цена вышла на уровень 2012 года в рублевом эквиваленте. А доллар и евро с тех пор выросли, и значительно. Но еще повышать отпускную цену мы не планируем. И если эта цена, которая есть на сегодняшний день, сохранится до конца года, мы начнем выходить из кризиса.

Но мы можем отвечать только за отпускную цену. Регулировать торговую наценку в сетях мы не имеем возможности. А она, по моим подсчетам, иногда доходит до 60%! То есть мы, имея производство, где 1,5 млн курей ежедневно нужно кормить, поить и обогревать, в лучшие времена имели рентабельность в 4-7%. А торговля, которая таких затрат не несет, «накручивает» все 60. Но это уже вопрос не к нам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.