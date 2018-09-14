Более 3 млрд рублей собирается вложить корпорация "Би Ши" в строительство завода в Приморье

Хэбэйская торгово-промышленная корпорация «Би Ши» планирует построить в Приморском крае металлургический завод стоимостью около 3,4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали глава Приморья Андрей Тарасенко и председатель совета директоров китайской корпорации Би Цзинъань во Владивостоке.



Руководитель края отметил, что в ближайшей перспективе в Приморье будет создан кластер судостроения, а также реализовано множество строительных проектов, в связи с чем в регионе будет востребована судовая сталь и арматура из железа. Поэтому создание металлургического завода очень актуально для территории, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



«Наши намерения серьезные, вплоть до того, что компании уже готовы заключать договоры на поставку судовой стали», – подчеркнул Андрей Тарасенко.



Би Цзинъань рассказал, что корпорация рассчитывает реализовать проект по строительству завода в два этапа: на первом – объем выработки металла составит 3 миллиона тонн, на втором – если позволит рынок сбыта – мощности будут увеличены.



Отмечено, что в данный момент институты развития Приморья уже проработали с иностранными партнерами вопросы, связанные с предоставлением земельного участка под реализацию проекта и обеспечением его необходимой инфраструктурой.



Андрей Тарасенко предложил иностранным партнерам также рассмотреть возможность строительства морского терминала на территории будущего завода. По мнению главы региона, создание дополнительных логистических возможностей в перспективе обеспечит более выгодные условия для ведения бизнеса.



Би Цзинъань поблагодарил руководителя Приморья за поддержку проекта и пригласил посетить металлургический завод корпорации «Би Ши» на территории провинции Хэбэй.



По итогам встречи стороны подписали соглашение о намерениях китайской корпорации построить металлургический завод на территории Приморья. Предварительно, объем инвестиций в проект составит не менее 3,4 миллиарда рублей. Предполагается создание около 3 тысяч новых рабочих мест.



Досье "Золотого Рога": : Торгово-промышленное объединение «Би Ши» основано в 2007 году как единая крупномасштабная современная частная компания. Представляет собой объединение сталелитейной, коксовой, электрической, горной промышленности, недвижимого имущества, финансово-коммерческой деятельности. Обладает фиксированными активами в размере 18 миллиардов юаней. Годовой операционный доход корпорации достигает 50 миллиардов юаней. На предприятиях трудятся более 20 тысяч сотрудников. Годовая выработка стали предприятий корпорации составляет 6,8 миллиона тонн, кокса – 3 миллиона тонн, железного порошка – 3 миллиона тонн, электроэнергии – 2,5 миллиарда киловатт/час. Корпорация расположена в городе Таншань провинции Хэбэй.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)