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Банк ВТБ и фонд ДВФУ продолжают развивать стратегическое партнерство
Банк ВТБ внес в Фонд Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 40 миллионов рублей. Полученный от вклада доход эндаумент намерен использовать для финансирования научных проектов по приоритетным направлениям развития университета.
Данный шаг усиливает сотрудничество одного из крупнейших банков страны с университетом. На сегодняшний день ВТБ является крупнейшим вкладчиком в эндаумент ДВФУ.
«Одно из ключевых приоритетных направлений банка — глобальная поддержка образовательных и научных проектов по всей России. Мы надеемся, что сотрудничество ВТБ и Фонда Дальневосточного федерального университета, которое продолжается не один год, будет способствовать развитию науки и технологий в России», — отметил начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий - вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
«Мы благодарим руководство банка ВТБ за системную поддержку. Целевой капитал “Фундаментальные и поисковые исследования” сформирован благодаря вкладам банка ВТБ и сегодня является самым крупным активом эндаумент-фонда университета, — отметил президент Фонда ДВФУ Игорь Осипов. — Доходы этого капитала уже стали источником поддержки перспективных молодых ученых ДВФУ».
Фонд ДВФУ учрежден для привлечения стратегических, долгосрочных инвестиций, вкладов и пожертвований от корпораций-партнеров, частных лиц и демонстрирует стабильный ежегодный прирост активов и партнерских проектов. С 2017 года наступил качественно новый этап в деятельности эндаумента: доходы от инвестированных средств начали активно работать на развитие университета, на образовательные и научные проекты ДВФУ было направлено 16 миллионов рублей. Текущие активы Фонда составляют 490 миллионов рублей.
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