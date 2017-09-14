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В Приморье запущен регулярный контейнерный поезд по маршруту Владивосток - Красноярск - Владивосток

14 Сентября 2017, 15:19 | Приморье

Транспортная группа FESCO расширяет географию железнодорожных сервисов и запускает FESCO Yenisey Shuttle (FYS), регулярный контейнерный поезд, курсирующий по закольцованному маршруту Владивосток - Красноярск - Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Первый поезд FYS отправился из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) на станцию Базаиха Красноярской железной дороги 6 сентября. Транзитное время с учетом обработки на терминалах составляет восемь суток. На начальном этапе контейнерные поезда будут формироваться в пунктах отправки один раз в две недели, в перспективе частоту планируется увеличить.

FYS ориентирован на товары, следующие из портов Юго-Восточной Азии через ВМТП в регионы Сибири, грузы, сформированные на Дальнем Востоке, а также экспортную продукцию, отправляемую из Красноярска в порты Азиатского региона. К перевозке принимаются как собственные контейнеры FESCO, так и контейнеры сторонних отправителей. В рамках сервиса предусмотрена возможность доставки грузов, прошедших таможенную очистку в порту Владивосток или следующих в режиме внутритаможенного транзита.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: fesco  вмтп  логистика  грузоперевозки  владивосток 



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