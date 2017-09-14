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Гарантийный фонд Приморского края подписал договор поручительства со своим тысячным клиентом

14 Сентября 2017, 10:30 | Приморье

Договор поручительства был подписан 13 сентября с ООО «Рыбозавод Большекаменский»

Как отметила исполнительный директор фонда Ксения Плетцер, кредит компании был предоставлен АО «Россельхозбанк» в рамках партнерской программы с АО «Корпорация МСП».

«Рыбозавод Большекаменский – постоянный клиент Гарантийного фонда Приморья. Данные денежные средства компания планирует направить на развитие бизнеса», – прокомментировала Ксения Плетцер.

Напомним, по мнению вице-губернатора края Василия Усольцева, предприниматели играют ключевую роль в развитии региона и страны в целом, поэтому задача власти – максимально их поддержать.

«В Приморье и в целом на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, все условия для самореализации активных предпринимателей. Наша задача – поддерживать эти инициативы и упрощать правила ведения бизнеса, по сути создавая основу для улучшения качества жизни», – заявил Василий Усольцев.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье действует целый ряд институтов развития, в числе которых и созданный распоряжением Администрации Приморского края Гарантийный фонд, который повышает доступность субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, предоставляя поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии.

Гарантийный фонд также оказывает консультационную поддержку по вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед кредиторами.

Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440 или по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гарантийный фонд приморского края 



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