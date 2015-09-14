Операция "Путина" стартовала в Приморье

В Приморье сегодня, 14 сентября, стартовала оперативно-профилактическая операция «Путина-2015». Видеоконференцию по вопросам охраны водных биоресурсов в период хода кеты на нерест провел директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Александр Передня, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В совещании приняли участие сотрудники департамента, представители контрольно-надзорных органов, ученые. С главами Ольгинского, Лазовского, Хасанского и Надеждинского муниципальных районов был налажен телемост.

Александр Передня отметил, что одна из главных задач профильных структур в период нереста – сосредоточиться на борьбе с браконьерством.

«Браконьеры должны нести наказание за свои действия. Все участники организации путины должны уделить особое внимание профилактике правонарушений», – подчеркнул директор департамента.

И.о. начальника отдела организации и применения административного законодательства УМВД по Приморскому краю Наталья Быковская сообщила, что на территории края с 14 сентября по 13 ноября будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Путина-2015».

«Участие в операции примут сотрудники полиции Владивостока, Находки, Большого Камня, Дальнегорска, Партизанска, Кавалерово, Надеждинского и Хасанского районов», – сообщила она.

Как отметил заместитель директора «ТИНРО-Центр» Сергей Поздняков, сейчас объем лососевых в реках Приморья сильно снизился. Например, если несколько лет назад в реку Аввакумовка Ольгинского района заходило 320 тонн кеты, то в прошлом году эта цифра сократилась вдвое и составила 160 тонн. Серьезная борьба с браконьерами способна изменить эту тенденцию.

«Если меры по пресечению деятельности браконьеров принесут должный эффект, то уже через три-четыре года объем рыбы в реках увеличится более чем в три раза. Тогда ее будет достаточно для промышленного лова», – добавил он.

В завершении видеоконференции Александр Передня напомнил администрациям районов о необходимости максимально эффективно организовать работу районных штабов по борьбе с браконьерами.

«Важно также усилить работу административных комиссий по пресечению торговли незаконно выловленной рыбой на рынках и вдоль автомобильных трасс. Кроме того, на период путины в муниципалитетах нужно установить временные дорожные знаки, которые запрещают стоянку машин на обочинах дорог, проходящих вблизи нерестовых водоемов», – акцентировал глава департамента.