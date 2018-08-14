Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах

В ходе реорганизации Преображенская база тралового флота создаст новую «дочку» и присоединит рыбокомбинат

ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края, с приходом новых акционеров в лице сахалинской компании «Остров Сахалин», ждет масштабная реорганизация.

В частности, в повестку дня внеочередного собрания акционеров ПБТФ, назначенного на 23 октября, включены вопросы о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и о выделении из него ООО «Залив».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПБТФ перешла от семьи губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО к холдингу «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ. По факту, приобретение ПБТФ позволит «Гидрострою» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. По итогам 2017 года объем вылова ГК «Норебо» составил 592 тыс. тонн, группы «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) – 326 тыс. тонн, ПАО «Океанрыбфлот» (Южно-Сахалинск) – 262 тыс. тонн, ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Приморский край) – 169 тыс. тонн, ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» - 114 тыс. тонн.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего государственного предприятия «Преображенская база тралового флота», начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры, также у компании есть плавучий док для докования среднетоннажных судов. В Японском и Охотском морях ПБТФ осуществляет добычу креветки и краба. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

ООО «Залив», как и ПАО «ПБТФ», будет зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества будет сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залиф» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества будут принадлежать ПАО «ПБТФ». Директором ООО предлагается утвердить Андрея КАРЕПОВА.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ЗАО «Остров Сахалин» зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Учредителями компании на начало июля выступали несколько физлиц, в том числе более 20% долей контролировал Валентин БУРКОВ. По итогам 2016 года «Остров Сахалин» получил 1,215 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 4,044 млрд рублей. ЗАО «Остров Сахалин» кроме 50% ЗАО «Поронай» на данный момент владеет 70% ООО «Транзит», 50% ООО «МИГ-95», 10,5% ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» (все – Сахалинская область), а также 16,67% ООО «Ясное-М» (д.Носово Московской области).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ПБТФ