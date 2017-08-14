www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.8 р. 100 JPY: 54.48 р.
EUR: 70.66 р. 10 CNY: 89.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Рабочее место ветеринаров Дальнего Востока станет мобильным

14 Августа 2017, 17:10 | Приморье

«МегаФон» представил новое комплексное решение для сельского хозяйства, которое не имеет аналогов на российском рынке – мобильную платформу «Ветеринария». Решение поможет соответствовать требованиям закона – сотрудники государственных ветеринарных служб смогут оформлять и выдавать ветеринарную сопроводительную документацию в электронном виде. Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года.

Один из приоритетов государства сегодня – это цифровизация экономики России. Этот тренд не обошел стороной и сельское хозяйство. «МегаФон» успешно вписывается в эту повестку и первым на рынке предлагает комплексное решение, которое позволяет организовать мобильное рабочее место для ветеринара. Платформа «Ветеринария» включает в себя:

  • Планшет, подключенный к мобильному интернету. Теперь ветеринар не привязан к определенному рабочему месту, графику и бумажным документам. Сотрудник может организовать свое мобильное рабочее место, где угодно, и свободно перемещаться.
  • Специальное мобильное приложение, интегрированное с Автоматизированной системой Россельхознадзора «Меркурий». Система позволяет вести учет владельцев животных, динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, приход и расход ветеринарных препаратов, а также автоматически формировать отчеты по разным параметрам. С помощью мобильного приложения ветеринар сможет формировать сопроводительную документацию, которая будет автоматически загружена в систему. Передача информации полностью регламентирована – «МегаФон» и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену.
  • Обучение ветеринаров. «МегаФон» с помощью обучающего видеоролика и вебинаров поможет работникам управлений научиться быстро и эффективно работать с решением. Это значительно сократит трудовые, материальные и финансовые затраты.

Стоимость комплексного решения составит 1200 рублей в месяц. Клиенты смогут подключить услугу «Ветеринария», обратившись к  менеджерам корпоративного обслуживания «МегаФона».

«Сегодня в России насчитывается около 85 ветеринарных управлений, которые ежедневно выдают порядка 350 тысяч ветеринарных сертификатов. Новое решение «МегаФона» не только сократит время на оформление документации, но и усилит безопасность отечественной мясной продукции, позволит контролировать вспышки заболеваний и вести статистику выданных свидетельств. Помимо этого, будет решена проблема несанкционированного вывоза животных, который зачастую ведет к распространению вирусов, массовому убою животных и, как результату, удорожанию мясных продуктов на 5-10%», - отметил Сергей Липатов, руководитель проекта «Ветеринария».

Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  сельское хозяйство  Мегафон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru