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Рабочее место ветеринаров Дальнего Востока станет мобильным
«МегаФон» представил новое комплексное решение для сельского хозяйства, которое не имеет аналогов на российском рынке – мобильную платформу «Ветеринария». Решение поможет соответствовать требованиям закона – сотрудники государственных ветеринарных служб смогут оформлять и выдавать ветеринарную сопроводительную документацию в электронном виде. Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года.
Один из приоритетов государства сегодня – это цифровизация экономики России. Этот тренд не обошел стороной и сельское хозяйство. «МегаФон» успешно вписывается в эту повестку и первым на рынке предлагает комплексное решение, которое позволяет организовать мобильное рабочее место для ветеринара. Платформа «Ветеринария» включает в себя:
- Планшет, подключенный к мобильному интернету. Теперь ветеринар не привязан к определенному рабочему месту, графику и бумажным документам. Сотрудник может организовать свое мобильное рабочее место, где угодно, и свободно перемещаться.
- Специальное мобильное приложение, интегрированное с Автоматизированной системой Россельхознадзора «Меркурий». Система позволяет вести учет владельцев животных, динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, приход и расход ветеринарных препаратов, а также автоматически формировать отчеты по разным параметрам. С помощью мобильного приложения ветеринар сможет формировать сопроводительную документацию, которая будет автоматически загружена в систему. Передача информации полностью регламентирована – «МегаФон» и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену.
- Обучение ветеринаров. «МегаФон» с помощью обучающего видеоролика и вебинаров поможет работникам управлений научиться быстро и эффективно работать с решением. Это значительно сократит трудовые, материальные и финансовые затраты.
Стоимость комплексного решения составит 1200 рублей в месяц. Клиенты смогут подключить услугу «Ветеринария», обратившись к менеджерам корпоративного обслуживания «МегаФона».
«Сегодня в России насчитывается около 85 ветеринарных управлений, которые ежедневно выдают порядка 350 тысяч ветеринарных сертификатов. Новое решение «МегаФона» не только сократит время на оформление документации, но и усилит безопасность отечественной мясной продукции, позволит контролировать вспышки заболеваний и вести статистику выданных свидетельств. Помимо этого, будет решена проблема несанкционированного вывоза животных, который зачастую ведет к распространению вирусов, массовому убою животных и, как результату, удорожанию мясных продуктов на 5-10%», - отметил Сергей Липатов, руководитель проекта «Ветеринария».
Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
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