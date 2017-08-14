В Приморье казино Tigre de Cristal заплатит в госбюджет более 1 млрд рублей

С момента открытия первого казино в интегрированном курорте «Приморье» налоговые поступления в государственный бюджет и бюджет Приморского края составили 864 миллиона рублей. В результате работы инвестор получил положительный финансовый результат и готовится к строительству нового объекта.

По результатам работы казино Tigre de Cristal за первые пять месяцев 2017 года в бюджет Приморского края и другие бюджетные структуры было перечислено налогов на сумму 289,7 миллиона рублей.



С момента открытия первого казино в интегрированном курорте «Приморье» налоговые поступления в государственный бюджет и бюджет Приморского края составили 864 миллиона рублей



Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, в эту статью включены такие налоги, как налог на игорную деятельность – 53,9 миллионов рублей, а НДФЛ, экологический, транспортный, подоходный налог, налог на имущество и НДС, а также налоговые отчисления на социальное обеспечение.



Директор департамента Константин Шестаков сообщил, что успешная работа первого казино – отличный показатель для будущих инвесторов.



«Явный успех первого гостинично-развлекательного комплекса с казино Tigre de Cristal в интегрированном курорте “Приморье” непременно послужит хорошим стимулом для будущих иностранных инвесторов, которые принимают решение о реализации своих проектов в Приморье. Реальные цифры говорят о том, что как инвесторы, так и государство работают «в плюс», а проект развития ИРК набирает обороты и имеет долгосрочные перспективы для успешного развития», – пояснил глава ведомства.



По данным компании «Джи1 Интертейнмент», с момента открытия первого казино в интегрированном курорте «Приморье» налоговые поступления в государственный бюджет и бюджет Приморского края составили 864 миллиона рублей. Таким образом, уже по итогам 2017 года общая сумма налогов превысит 1 миллиард рублей. Напомним, ранее сообщалось, что к 2022 году интегрированный развлекательный курорт «Приморье» будет приносить в региональный бюджет не менее 8 миллиардов рублей ежегодно.



Для привлечения новых инвесторов проводится аукцион на свободные участки: сегодня свободны четыре участка общей площадью 41 гектар



Напомним, что на строительство и запуск развлекательного комплекса Tigre de Cristal инвесторы потратили 7,8 миллиарда рублей. Также 816 миллионов рублей резидент выделил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории курортного объекта. На самом деле, для комплекса на 121 номер это довольно хорошие показатели, однако посетителей могло бы быть намного больше, если бы была возможность их принять. Инвестор первого казино это прекрасно понимает и поэтому сразу после запуска первого казино, компания Summit Ascent уже готовится к строительству своего второго объекта, стоимостью 500 миллионов долларов США.



«Эскизный план будущего гостиничного комплекса с казино, теннисными кортами и другими развлекательными услугами уже одобрили в Гонконге, на данный момент согласовывается финансовые и технические планы. Защита дизайн-проекта будущего объекта состоится в этом году», – подтвердил директор Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев.



Глава Корпорации резюмировал, что сегодня ведется комплексная работа по созданию трех развлекательных комплексов, а также силами Корпорации создается инженерная и транспортная инфраструктура. Также идет совместная работа над реализацией проекта строительства въездной группы по аналогии с вантовым мостом «Золотой мост».



«Инвестиции на объект будут выделены резидентом игорной зоны. Итоговые результаты строительства упомянутых объектов мы сможем оценить в 2019 году, уже тогда курорт приобретет свой неповторимый облик и это будет место не только для игроков казино, но и местом для семейного отдыха людей. Курорт “Приморье” станет способен стать одним из самых популярных туристических мест в Азии и России, и мы уверены в успехе проекта. Сейчас главное четко понимать концепцию развития и придерживаться стратегии по ее реализации», – рассказал Андрей Фоломеев.



По данным Корпорации развития Приморского края, в 2017 году планируется дополнительно направить еще 49 миллионов рублей бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры, что поможет к 2019 году повысить эффективность расходования бюджетных средств в рамках проекта до 54,71 рублей внебюджетных инвестиций на 1 рубль выделенных бюджетных средств. Количество внебюджетных инвестиций составит 46,4 миллиардов рублей.



Отметим, что первоначально АО «Корпорация развития Приморского края» совместно с инвесторами планировало вложить в проект 55,5 миллиардов рублей, но на сегодняшний день заключен ряд соглашений с инвесторами на общую сумму 79, 48 миллиардов рублей.



На данный момент для привлечения новых инвесторов проводится аукцион на свободные участки: сегодня свободны четыре участка общей площадью 41 гектар. По словам директора Корпорации развития Приморского края, процедура аукциона, которая предварительно запланирована на конец августа, довольно проста и максимально «прозрачна».



«Проводя аукцион, мы заявляем о том, что готовы принять в проект новых резидентов. Также это своеобразное “резюме” работы с инвесторами, мониторинг рынка, кто действительно заинтересован из ранее заявленных, а кто нет. Плотное общение с компаниями позволяет выявить то, над чем нужно поработать, а главное – развеять сомнения потенциальных инвесторов относительно проекта. Проект имеет большие перспективы и всем это прекрасно известно, а детали всегда решаются в процессе переговоров. Мы предлагаем всевозможные льготы, помогаем облегчить процесс оформления документов и адаптировать специалистов к нормам российского законодательства. У нас также есть предложения по корректировкам закона, регулирующего игорную деятельность, они формируются и отправляются для рассмотрения в высшие государственные инстанции. Сегодня ИРК “Приморье” взят под федеральный патронат, что еще раз подчеркивает значимость проекта для социально-экономического развития Приморского края и всего Дальнего Востока», – рассказал директор Корпорации.



Как известно, курорт в первую очередь ориентирован на семейный отдых, деловой и событийный туризм. Основной акцент будет сделан на туристско-рекреационную, культурную и конгрессно-выставочную составляющую. Помимо казино, на территории планируется застройка гостиничных комплексов и отелей с размещением кинозалов, театров, торгово-выставочной зоны, водно-спортивной зоны (яхт-клуб) и аквапарка – так, курорт «Приморье» станет самым масштабным туристическим кластером на Дальнем Востоке – общая площадь застройки составит 619 гектаров.



Кроме того, в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» может быть реализован пилотный проект первой в России зоны беспошлинной торговли. Правительство РФ рассмотрит формат ее реализации. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, создание зоны беспошлинной торговли в курортной зоне может значительно увеличить эффективность проекта.